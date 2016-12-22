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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227768/
22 декабря 2016, 23:00 | Биатлон | Чемпионат.com

Министр спорта Украины: У России нужно отобрать все международные соревнования

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов призвал международные организации жёстко наказать Россию в связи с допинговым скандалом.

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь <span class=error>Жданов</span> призвал международные организации жёстко наказать Россию в связи с допинговым скандалом. Увеличить
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По итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене, были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других спортсменов, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени. Кроме того, сегодня Челябинск был лишён права проведения заключительного этапа Кубка мира по конькобежному спорту.

«Моя политическая и гражданская позиция чёткая и последовательная. Из-за диких и массовых злоупотреблений допингом у России должны отобрать право на проведение всех международных соревнований. Но мы должны понимать, что соответствующие решения принимают не государственные органы и отдельные спортсмены, а международные федерации. Это также касается биатлона и других зимних видов спорта.

Сегодня Международный союз биатлонистов провёл внеочередное заседание своего правления. Там очень серьёзно взялись за изучение и анализ документов об употреблении допинга российских биатлонистов. Двух уже отстранили от соревнований. Думаю, за ними последуют другие нарушители. Против 29 спортсменов открыто внутреннее расследование.
В сухом остатке также имеем то, что в 2017 году в России де-факто уже не будет проводиться чемпионат мира среди молодёжи и юниоров, а также этап Кубка мира в Тюмени. В какой это форме произошло (Союз биатлонистов России взял самоотвод) — неважно.

Поэтому зрады здесь нет. Есть первые и закономерные санкции со стороны международного сообщества. Есть победа здравого смысла и честного спорта. Очевидно, что цивилизованный спортивный мир не собирается мириться с вопиющими нарушениями.

У России также уже отобрали право на проведение чемпионата мира по скелетону и бобслею — 2017, который должен был пройти в Сочи. 19 декабря профильная международная федерация IBSF постановила провести соревнования в Германии. 22 декабря Международный союз конькобежцев принял решение отобрать у России финал Кубка мира, который планировался в Челябинске.

Я лично приветствую все эти решения. Россия должна нести жёсткое и неотвратимое наказание за организованную преступную деятельность, направленную на употребление допинга, фальсификацию проб, подрыв авторитета международных соревнований и базовых принципов олимпийского движения», — написал Жданов в «Фейсбуке».
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