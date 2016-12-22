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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227488/
22 декабря 2016, 22:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Кравцов: Мы выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов оценил решения, принятые по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.

Были приняты дисциплинарные меры против двух российских биатлонистов, имена которых не называются, открыто расследование против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, а также объявлено о переносе этапа Кубка мира из Тюмени.

«Мы, мягко говоря, выиграли ситуацию. Команда продолжает тренироваться и соревноваться. Всё остальное будет находиться в правовых отношениях с Международным союзом биатлонистов. Это будет сделано для того, чтобы чётко понимать принципиальную позицию и подходы к тому, что имело или не имело место быть», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
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NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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