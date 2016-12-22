Холостой выстрел. Как наказали русский биатлон

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1. Противдвух спортсменов открыты дисциплинарные дела.

«Принять во внимание открытие дисциплинарных дел Международным олимпийским комитетом (МОК) против двух спортсменов», — говорится в пресс-релизе.

Фамилии тех, кого, предположительно, подозревают в употреблении допинга, не называются. В пресс-релизе отмечается, что IBU получил от ВАДА документы по 31 российскому биатлонисту после доклада Ричарда Макларена. Один из них выступал только на национальном уровне, а другой уже дисквалифицирован СБР по той же причине, на которую указал независимый эксперт ВАДА.

2. Два этих спортсмена не могут далее принимать участие в соревнованиях.

«Наложить временную дисквалификацию на двух спортсменов как следствие возбуждения дела», — говорится в пресс-релизе.

3. Инициировать официальное расследование.

Расследование — против СБР и 29 спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Макларена (сопоставимые с делами, где говорится о положительных лабораторных пробах), по делам, не связанным с зимними Олимпийскими играми-2014 в Сочи (которые включают и двух упомянутых выше), то есть:

— уведомить каждого упомянутого спортсмена и российскую федерацию;.

— установить временной срок для дачи показаний;.

— продолжить расследование антидопинговой комиссии и рабочей группы.

— решение о том, предъявлять обвинения или нет, выносить на слушании антидопинговой комиссии.

— антидопинговой комиссии выносить решения, которые могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде.

4. Временная дисквалификация спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена и не связанных с зимними Олимпийскими играми, пока не вступила в силу.

5-е — и самое главное. Минус этап Кубка мира в Тюмени и юношеский чемпионат мира в Острове.

Как сообщается в пресс-релизе, сегодня Союз биатлонистов России уведомил IBU о том, что юниорский и молодежный чемпионат мира-2017, полученный Островом, и восьмой этап Кубка мира-2017, полученный Тюменью, возвращены IBU. Новое место проведения обоих соревнований будет определено позже.