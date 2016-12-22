Холостой выстрел. Как наказали русский биатлон
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам экстренного заседания принял несколько решений в отношении российского биатлона. «СЭ» — о главных пунктах
пресс-релиза IBU.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. Противдвух спортсменов открыты дисциплинарные дела.
«Принять во внимание открытие дисциплинарных дел Международным олимпийским комитетом (МОК) против двух спортсменов», — говорится в
Фамилии тех, кого, предположительно, подозревают в употреблении допинга, не называются. В
2. Два этих спортсмена не могут далее принимать участие в соревнованиях.
«Наложить временную дисквалификацию на двух спортсменов как следствие возбуждения дела», — говорится в
3. Инициировать официальное расследование.
Расследование — против СБР и 29 спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Макларена (сопоставимые с делами, где говорится о положительных лабораторных пробах), по делам, не связанным с зимними Олимпийскими играми-2014 в Сочи (которые включают и двух упомянутых выше), то есть:
— уведомить каждого упомянутого спортсмена и российскую федерацию;.
— установить временной срок для дачи показаний;.
— продолжить расследование антидопинговой комиссии и рабочей группы.
— решение о том, предъявлять обвинения или нет, выносить на слушании антидопинговой комиссии.
— антидопинговой комиссии выносить решения, которые могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде.
4. Временная дисквалификация спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена и не связанных с зимними Олимпийскими играми, пока не вступила в силу.
5-е — и самое главное. Минус этап Кубка мира в Тюмени и юношеский чемпионат мира в Острове.
Как сообщается в
Президент IBU Андерс БЕССЕБЕРГ:
— Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который показывает IBU и всему миру спорта свое очень серьезное отношение к сложившейся ситуации. Это позволит биатлонной семье сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование.
Доклад Макларена указывает на серьезные проблемы в российском спорте и антидопинговой системе. IBU очень серьезно рассматривает эту информацию, теперь мы должны понять степень серьезности в российском биатлоне.
IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу. Это видно из нашего решения дисквалифицировать до 12 июня 2018 года бывшего официального лица IBU Готлиба Ташлера. Борьба с допингом — дело непростое, но она среди наших приоритетов. Борьба с допингом обеспечит будущее нашему спорту и доверие к нам со стороны команд, спортсменов,
Все спортсмены заслуживают того, чтобы на выступления не падала никакая тень подозрений, они могли соревноваться и сосредоточиться исключительно на спорте.
Никаких подозрений недостаточно для применения санкций. Мы продолжим идти профессиональным путем, принимая во внимание все мнения и обстоятельства, но не судить только по подозрению. Правила должны быть одни для всех — и виновных, и невиновных.
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