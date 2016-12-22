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22 декабря 2016, 22:09 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Холостой выстрел. Как наказали русский биатлон

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) по итогам экстренного заседания принял несколько решений в отношении российского биатлона. «СЭ» — о главных пунктах пресс-релиза IBU.

СЭ — о главных пунктах <nobr>пресс-<span class=error>релиза</span></nobr> Международного союза биатлонистов. Увеличить
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1. Противдвух спортсменов открыты дисциплинарные дела.

«Принять во внимание открытие дисциплинарных дел Международным олимпийским комитетом (МОК) против двух спортсменов», — говорится в пресс-релизе.

Фамилии тех, кого, предположительно, подозревают в употреблении допинга, не называются. В пресс-релизе отмечается, что IBU получил от ВАДА документы по 31 российскому биатлонисту после доклада Ричарда Макларена. Один из них выступал только на национальном уровне, а другой уже дисквалифицирован СБР по той же причине, на которую указал независимый эксперт ВАДА.

2. Два этих спортсмена не могут далее принимать участие в соревнованиях.

«Наложить временную дисквалификацию на двух спортсменов как следствие возбуждения дела», — говорится в пресс-релизе.

3. Инициировать официальное расследование.

Расследование — против СБР и 29 спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Макларена (сопоставимые с делами, где говорится о положительных лабораторных пробах), по делам, не связанным с зимними Олимпийскими играми-2014 в Сочи (которые включают и двух упомянутых выше), то есть:

— уведомить каждого упомянутого спортсмена и российскую федерацию;.

— установить временной срок для дачи показаний;.

— продолжить расследование антидопинговой комиссии и рабочей группы.

— решение о том, предъявлять обвинения или нет, выносить на слушании антидопинговой комиссии.

— антидопинговой комиссии выносить решения, которые могут быть обжалованы в Спортивном арбитражном суде.

4. Временная дисквалификация спортсменов, упомянутых во второй части доклада Макларена и не связанных с зимними Олимпийскими играми, пока не вступила в силу.

5-е — и самое главное. Минус этап Кубка мира в Тюмени и юношеский чемпионат мира в Острове.

Как сообщается в пресс-релизе, сегодня Союз биатлонистов России уведомил IBU о том, что юниорский и молодежный чемпионат мира-2017, полученный Островом, и восьмой этап Кубка мира-2017, полученный Тюменью, возвращены IBU. Новое место проведения обоих соревнований будет определено позже.

Президент IBU Андерс БЕССЕБЕРГ:

— Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, который показывает IBU и всему миру спорта свое очень серьезное отношение к сложившейся ситуации. Это позволит биатлонной семье сосредоточиться на биатлоне, пока будет идти расследование.

Доклад Макларена указывает на серьезные проблемы в российском спорте и антидопинговой системе. IBU очень серьезно рассматривает эту информацию, теперь мы должны понять степень серьезности в российском биатлоне.

IBU всегда демонстрировал нулевую терпимость к допингу. Это видно из нашего решения дисквалифицировать до 12 июня 2018 года бывшего официального лица IBU Готлиба Ташлера. Борьба с допингом — дело непростое, но она среди наших приоритетов. Борьба с допингом обеспечит будущее нашему спорту и доверие к нам со стороны команд, спортсменов, федераций-членов, партнеров и болельщиков.

Все спортсмены заслуживают того, чтобы на выступления не падала никакая тень подозрений, они могли соревноваться и сосредоточиться исключительно на спорте.

Никаких подозрений недостаточно для применения санкций. Мы продолжим идти профессиональным путем, принимая во внимание все мнения и обстоятельства, но не судить только по подозрению. Правила должны быть одни для всех — и виновных, и невиновных.
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Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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