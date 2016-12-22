Суд IBU: проскочили, но рано радоваться

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В плане нагнетания интриги IBU в этот раз переплюнул все голливудские сценарии. Сначала президент федерации Андерс Бессеберг обнародовал шокирующую цифру в 31 потенциальных нарушителя антидопинговых правил из России, при этом не назвав ни единой фамилии. Затем федерация назначила экстренное заседание исполкома на 22 декабря, причем запутав следы: в пресс-релизе местом заседания был назван Зальцбург, а на самом деле решение принималось в Мюнхене. Ну и, наконец, сам «момент истины»: решения по России ждали с обеда, а обнародовано оно было в девятом часу вечера по московскому времени. И чем дольше IBU молчал, тем худшие предчувствия рождались в головах болельщиков.

СБР ДОБРОВОЛЬНО ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОСТРОВА И ТЮМЕНИ

На самом деле, решение оказалось достаточно мягким. Вопрос об отстранении от соревнований всей российской команды и членстве Союза биатлонистов России в IBU не поднимался. Более того, спортсмены, чьи имена упоминаются в докладе Макларена, пока продолжат выступать до выяснения всех обстоятельств. Под временное отстранение попали только двое из 31 спортсмена, которые выступали на Олимпиаде в Сочи и сдали подозрительные пробы. Расследованием по ним уже занимается Международный олимпийский комитет. Но по данным «СЭ», оба этих человека уже не являются действующими биатлонистами. Таким образом, на посленовогодних этапах Кубка и чемпионате мира мы увидим российскую команду в полном составе.

Пожалуй, единственной реальной санкцией в адрес России стала отмена этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров и молодежи в Острове в 2017 году. Причем, согласно пресс-релизу IBU, Россия сама (!) отказалась от этих соревнований.

— Это первый важный шаг Союза биатлонистов России, который показывает IBU и миру, что нынешняя ситуация очень серьезна, — приводит пресс-служба слова Андерса Бессеберга. — Теперь мировая биатлонная семья сможет сосредоточиться во время проведения этих соревнований исключительно на биатлоне.

Если добровольный отказ от права проведения ближайших соревнований действительно позволил Союзу биатлонистов России не только спасти команду от отстранения, но и поднять собственную репутацию в глазах мира, руководству СБР можно только поаплодировать. «Темное» пятно в этой ситуации только одно: почему об отказе страна узнала от IBU, а не от собственной федерации? В выпущенном накануне пресс-релизе СБР много говорилось об открытости, но об отмене соревнований не было ни слова.

Вероятно, это решение было принято в последний момент после консультаций с членами исполкома. И возможно, такой вот добровольный отказ принесет российскому биатлону гораздо больше репутационных «плюсов», чем даже если бы соревнования в Острове и Тюмени состоялись. Более того, чемпионат мира-2021 у Тюмени пока никто не отобрал.

«СПИСОК 31» СУЗИЛСЯ ДО «СПИСКА 29»

Каким бы мягким ни казалось нынешнее решение IBU, не надо обольщаться, что оно окончательное. Теперь мы знаем, что только один человек из 31 из «списка Макларена» является биатлонистом национального уровня, а еще один уже был дисквалифицирован за пробу, упоминавшуюся в докладе.

Таким образом, сейчас международная федерация завела целых 29 дисциплинарных дел против российских биатлонистов. Даже с учетом, что далеко не все из этого списка сейчас выступают, это огромная для биатлона цифра. Во многих странах примерно столько народу входит вообще во все сборные, начиная с юниорского уровня.

Скорее всего, IBU не стал накладывать временные отстранения по двум причинам. Во-первых, федерация не заинтересована в скандалах и явно не горит желанием обнародовать конкретные фамилии. Во-вторых, пока даже у самих чиновников нет четкого понимания, насколько доказательствам из доклада Макларена можно верить.

На распутывание обвинений в царапинах на пробах, несовпадений состава мочи, упоминаний в переписке и прочем нужны недели, если не месяцы. Тем более, очень многое, если не все, будет зависеть от результатов перепроверки и экспертизы проб, взятых на Олимпийских играх в Сочи. Напомним, профессор Макларен имел доступ далеко не ко всем сочинским пробам, и данные о царапинах и других следах вскрытия, сделанные его экспертами, еще не являются окончательными.

В настоящий момент детальной экспертизой абсолютно всех проб, взятых у российских спортсменов, и в том числе биатлонистов, на Играх в Сочи, занимается комиссия Международного олимпийского комитета во главе с Деннисом Освальдом. Не исключено, что в результате ее работы число допинговых дел в отношении российского биатлона может увеличиться. Пока из релиза IBU мы знаем как минимум о двух наших биатлонистах, против которых имеются весомые доказательства и уже возбуждены дисциплинарные дела.

В общем, радоваться российским любителям биатлона явно рано. Нынешний сезон для нашей команды, скорее всего, спасен. Но по его окончании новые допинговые разоблачения наверняка последуют.