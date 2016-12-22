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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227409/
22 декабря 2016, 22:07 | Биатлон | Р-Спорт

Свищев: Союзы конькобежцев и биатлонистов России могли быть наказаны еще жестче

Союз конькобежцев России (СКР) и Союз биатлонистов России (СБР) могли подвергнуться более серьезному наказанию со стороны международных федераций, заявил агентству «Р-Спорт» президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

Международный союз конькобежцев (ISU) в четверг объявил о переносе из Челябинска заключительного этапа Кубка мира. Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о начале расследования в отношении СБР и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, а также о предложении СБР перенести из Тюмени этап Кубка мира.

«К сожалению, у конькобежцев отобрали, а биатлонисты сами отдали. Тут это не принципиально, но плохо, что любители спорта не увидят в России этих соревнований. Это точно не поможет развитию спорта, это удар по престижу и имиджу российского спорта. Но нельзя вешать нос, ведь могло быть и хуже. Сейчас надо проанализировать причину, признать ошибки, но не вешать на себя лишний вес. Вступить в переговорный процесс — это очень важно сейчас, но ни в коем случае не оглядываться на вчерашний день. Нужно делать все с чистого листа, перезагрузиться», — сказал Свищев по телефону.
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