— Раз исполком IBU принял такое решение, значит, у его представителей есть на это веские основания и доказательства причастности российских спортсменов к употреблению допинга. В дальнейшем, я думаю, последуют шаги в отношении этих спортсменов.

Рада тому, что наша сборная не исключена из участников Кубка мира и сможет продолжить сезон в январе. Лишение всей команды права выступать на международных соревнованиях было бы крайне несправедливым. Есть много спортсменов, и их, конечно большинство, которые непричастны ни к этому скандалу, в частности, ни к употреблению запрещенных препаратов вообще. Они не должны нести ответственность за проступки других.

Мы должны уважать решение IBU в том виде, в котором нам его представили. Я не считаю это сговором — в исполком входят представители разных стран. Само понятие «биатлонная семья» — это не пустой звук. Серьезное наказание без причины там было бы невозможно.

Конечно, перенос этапа Кубка мира из Тюмени и юниорского чемпионата мира из Острова — это серьезный удар для нас. Но зато это послужит толчком к тому, что все наше руководство и все те, кто имеет отношение к биатлону, начнут, а кто-то продолжит борьбу с допингом на всех уровнях, чтобы в будущем не было такого позора на весь мир.