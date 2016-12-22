Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227388/
22 декабря 2016, 22:05 | Биатлон | Чемпионат.com

Аликин: Россия отделалась мягким приговором

Олимпийский чемпион, бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал решение Союза биатлонистов России об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и чемпионата мира среди молодёжи и юниоров в Острове.

«СБР сознательно отказался от этапа Кубка мира в Тюмени. Этот шаг навстречу должен сохранить участие наших спортсменов в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. А то мы уже слышали, что некоторые спортсмены других стран намерены были бойкотировать соревнования в нашей стране. СБР отказом решил смягчить ситуацию.

Что касается итогов заседания, то могу сказать, что мы отделались мягким приговором», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
Еще 7 новостей  Все новости
7 декабря

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Шарм и обаяние. 6 известных иностранных киберспортсменок

Самедов устроил прощальную вечеринку перед уходом из «Локомотива»