Аликин: Россия отделалась мягким приговором

«СБР сознательно отказался от этапа Кубка мира в Тюмени. Этот шаг навстречу должен сохранить участие наших спортсменов в этапах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх. А то мы уже слышали, что некоторые спортсмены других стран намерены были бойкотировать соревнования в нашей стране. СБР отказом решил смягчить ситуацию.



Что касается итогов заседания, то могу сказать, что мы отделались мягким приговором», — сказал Аликин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.