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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227383/
22 декабря 2016, 22:05 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: Главное — русский биатлон жив! Но расслабляться нельзя, допинг — зло

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги заседания Международного союза биатлонистов, на котором не было принято решение об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях.

«Беги, Антон, беги! И ребята бегут! Мы отказались от этапа в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове. Команда продолжает выступать, два человека временно отстранены. Кто? расследование продолжается! Главное — русский биатлон жив! Но расслабляться нельзя, допинг — зло», — написал Губерниев на своей странице в сети «Инстаграм», присоединив фотографию Антона Шипулина.
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Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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