Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном
Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив.
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Оптимистичная артподготовка
Судьба российского биатлона решалась сегодня в Мюнхене в условиях строжайшей секретности. Ни место, ни точное время начала заседания Исполкома IBU известно не было, как и оставался в секрете состав антидопинговой комиссии, который должен был тщательно изучить все доказательства представленные в докладе Ричарда Макларена. Как и все подобные крупные слушания, они сопровождались масштабной артподготовкой со стороны «дружественных» к нам федераций. От извечных оппонентов норвежцев и великой биатлонной державы Великобритании, которую в своё время тренировал сам Андерс Бессеберг, а ныне учит уму разуму бывший немецкий биатлонист Даниэль Граф, мы иной реакции не ожидали.
Было даже весело не тем, что они могут не пустить в Тюмень своих единственных биатлонистов Скотта Диксона и Аманду Лайтфут, а тем, какие аргументы приводились в пользу бойкота. Слова Антона Шипулина о том, что спорт и политику нельзя смешивать, были поданы, как мнение всех российских спортсменов, что доклад Макларена политически ангажированный, а тёплое приветствие чешской публикой сенсационной победительницы спринта Татьяны Акимовой британцам показалось свистом. При этом ни одного негативного высказывания со стороны немецких биатлонистов и чиновников в адрес российского биатлона за последнюю неделю не прозвучало.
Наконец, к привычным противникам внезапно присоединились чехи. Президент Чешского союза биатлона Иржи Гамза потребовал под угрозой бойкота отменить все соревнования в России. Шкурный интерес бывшего баскетболиста понятен. Именно Тюмень оставила
Многоточие вместо точки
Заседание Исполкома IBU началось в 15:00 по Москве и продлилось три часа, в течение которых сложно было добыть
Примечательно, что первый
Отдать Тюмень, спасти армию
Руководители СБР решили сыграть в этой истории на опережение и снизить градус обвинений со стороны других федераций добровольным отказом от международных соревнований. Юниорский чемпионат мира переедет из Острова в другое место, а Тюмени предстоит подождать с дебютным этапом Кубка мира. О новых местах проведения соревнований будет сообщено позже. Даже губернатор Тюмени Владимир Якушев подчеркнул, что интересы чистых российских спортсменов в сложившейся ситуации важнее интересов IBU.
В 1812 году фельдмаршал Кутузов ради сохранения русской армии оставил Наполеону Москву. Сейчас руководство российского биатлона вынуждено отказаться от амбиций принимать крупные старты и быть заметной силой в IBU. Куда важнее остаться частью биатлонной семьи, сохранить возможность соревноваться и выступать для новой поросли российских спортсменов, которые выросли за последние два года и даже теоретически не могут быть вовлечёнными в
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