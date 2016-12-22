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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227374/
22 декабря 2016, 22:02 | Биатлон | Чемпионат.com

Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном

Фамилии подозреваемых в секрете, а СБР отказывается от турниров ради спасения команды и сохранения олимпийских перспектив.

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© РИА "Новости"

Оптимистичная артподготовка
Судьба российского биатлона решалась сегодня в Мюнхене в условиях строжайшей секретности. Ни место, ни точное время начала заседания Исполкома IBU известно не было, как и оставался в секрете состав антидопинговой комиссии, который должен был тщательно изучить все доказательства представленные в докладе Ричарда Макларена. Как и все подобные крупные слушания, они сопровождались масштабной артподготовкой со стороны «дружественных» к нам федераций. От извечных оппонентов норвежцев и великой биатлонной державы Великобритании, которую в своё время тренировал сам Андерс Бессеберг, а ныне учит уму разуму бывший немецкий биатлонист Даниэль Граф, мы иной реакции не ожидали.

Было даже весело не тем, что они могут не пустить в Тюмень своих единственных биатлонистов Скотта Диксона и Аманду Лайтфут, а тем, какие аргументы приводились в пользу бойкота. Слова Антона Шипулина о том, что спорт и политику нельзя смешивать, были поданы, как мнение всех российских спортсменов, что доклад Макларена политически ангажированный, а тёплое приветствие чешской публикой сенсационной победительницы спринта Татьяны Акимовой британцам показалось свистом. При этом ни одного негативного высказывания со стороны немецких биатлонистов и чиновников в адрес российского биатлона за последнюю неделю не прозвучало.

Наконец, к привычным противникам внезапно присоединились чехи. Президент Чешского союза биатлона Иржи Гамза потребовал под угрозой бойкота отменить все соревнования в России. Шкурный интерес бывшего баскетболиста понятен. Именно Тюмень оставила Нове-Место не у дел в борьбе за чемпионат мира-2021, а тут представилась прекрасная возможность взять реванш. Но во всей этой суматохе был и один хороший знак. Во-первых, угроза бойкотов не стала массовой, а во-вторых, в своих требованиях федерации не просят отстранить всех российских биатлонистов, а вполне удовлетворились бы отменой соревнований. Знаете, же поговорку, проси больше — дадут меньше?

Многоточие вместо точки
Заседание Исполкома IBU началось в 15:00 по Москве и продлилось три часа, в течение которых сложно было добыть какую-либо информацию. Наконец, стал известен вердикт, который оставил вопросов гораздо больше, чем ответов. Как и ожидалось, исполком IBU поставил в историю не точку, а многоточие, зато мы узнали, наконец, что непосредственно во время Олимпиады серьёзные нарушения допустили два российских биатлониста и в их отношении принята мера — временное отстранение. Дальнейшая их судьба будет решаться непосредственно МОК. Что касается остальных 29 атлетов, то по ним будет проведено дополнительное расследование специальной рабочей группой IBU.

Примечательно, что первый вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров не принимал участие в решение федерации и был вынужден покинуть зал. Президент IBU Андерс Бессеберг подчеркнул, что твёрдых доказательств их вины у IBU пока нет, как и нет оснований для применения санкций ко всей сборной России и всему российскому биатлону. Именно по этому имена, пароли, явки на заседании Исполкома так и не были названы. «Пока ничья вина не доказана, все спортсмены имеют право соревноваться без тени сомнений, а правила будут применяться корректно и отдельно для невиновных и виноватых спортсменов», — подчеркнул Бессеберг.

Отдать Тюмень, спасти армию
Руководители СБР решили сыграть в этой истории на опережение и снизить градус обвинений со стороны других федераций добровольным отказом от международных соревнований. Юниорский чемпионат мира переедет из Острова в другое место, а Тюмени предстоит подождать с дебютным этапом Кубка мира. О новых местах проведения соревнований будет сообщено позже. Даже губернатор Тюмени Владимир Якушев подчеркнул, что интересы чистых российских спортсменов в сложившейся ситуации важнее интересов IBU.

В 1812 году фельдмаршал Кутузов ради сохранения русской армии оставил Наполеону Москву. Сейчас руководство российского биатлона вынуждено отказаться от амбиций принимать крупные старты и быть заметной силой в IBU. Куда важнее остаться частью биатлонной семьи, сохранить возможность соревноваться и выступать для новой поросли российских спортсменов, которые выросли за последние два года и даже теоретически не могут быть вовлечёнными в какие-то допинговые схемы. Первый важный шаг на пути к диалогу СБР уже сделал, однако говорить о победе российской дипломатии пока рано. Эти слова мы сможем произнести только, когда российские биатлонисты вступят в борьбу за награды Олимпиады в Пхёнчхане.
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Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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