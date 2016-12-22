Игра на унижение. Как закончился суд над российским биатлоном

Оптимистичная артподготовка

Судьба российского биатлона решалась сегодня в Мюнхене в условиях строжайшей секретности. Ни место, ни точное время начала заседания Исполкома IBU известно не было, как и оставался в секрете состав антидопинговой комиссии, который должен был тщательно изучить все доказательства представленные в докладе Ричарда Макларена. Как и все подобные крупные слушания, они сопровождались масштабной артподготовкой со стороны «дружественных» к нам федераций. От извечных оппонентов норвежцев и великой биатлонной державы Великобритании, которую в своё время тренировал сам Андерс Бессеберг, а ныне учит уму разуму бывший немецкий биатлонист Даниэль Граф, мы иной реакции не ожидали.

Было даже весело не тем, что они могут не пустить в Тюмень своих единственных биатлонистов Скотта Диксона и Аманду Лайтфут, а тем, какие аргументы приводились в пользу бойкота. Слова Антона Шипулина о том, что спорт и политику нельзя смешивать, были поданы, как мнение всех российских спортсменов, что доклад Макларена политически ангажированный, а тёплое приветствие чешской публикой сенсационной победительницы спринта Татьяны Акимовой британцам показалось свистом. При этом ни одного негативного высказывания со стороны немецких биатлонистов и чиновников в адрес российского биатлона за последнюю неделю не прозвучало.



Наконец, к привычным противникам внезапно присоединились чехи. Президент Чешского союза биатлона Иржи Гамза потребовал под угрозой бойкота отменить все соревнования в России. Шкурный интерес бывшего баскетболиста понятен. Именно Тюмень оставила Нове-Место не у дел в борьбе за чемпионат мира-2021, а тут представилась прекрасная возможность взять реванш. Но во всей этой суматохе был и один хороший знак. Во-первых, угроза бойкотов не стала массовой, а во-вторых, в своих требованиях федерации не просят отстранить всех российских биатлонистов, а вполне удовлетворились бы отменой соревнований. Знаете, же поговорку, проси больше — дадут меньше?

Многоточие вместо точки

Заседание Исполкома IBU началось в 15:00 по Москве и продлилось три часа, в течение которых сложно было добыть какую-либо информацию. Наконец, стал известен вердикт, который оставил вопросов гораздо больше, чем ответов. Как и ожидалось, исполком IBU поставил в историю не точку, а многоточие, зато мы узнали, наконец, что непосредственно во время Олимпиады серьёзные нарушения допустили два российских биатлониста и в их отношении принята мера — временное отстранение. Дальнейшая их судьба будет решаться непосредственно МОК. Что касается остальных 29 атлетов, то по ним будет проведено дополнительное расследование специальной рабочей группой IBU.

Примечательно, что первый вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров не принимал участие в решение федерации и был вынужден покинуть зал. Президент IBU Андерс Бессеберг подчеркнул, что твёрдых доказательств их вины у IBU пока нет, как и нет оснований для применения санкций ко всей сборной России и всему российскому биатлону. Именно по этому имена, пароли, явки на заседании Исполкома так и не были названы. «Пока ничья вина не доказана, все спортсмены имеют право соревноваться без тени сомнений, а правила будут применяться корректно и отдельно для невиновных и виноватых спортсменов», — подчеркнул Бессеберг.

Отдать Тюмень, спасти армию

Руководители СБР решили сыграть в этой истории на опережение и снизить градус обвинений со стороны других федераций добровольным отказом от международных соревнований. Юниорский чемпионат мира переедет из Острова в другое место, а Тюмени предстоит подождать с дебютным этапом Кубка мира. О новых местах проведения соревнований будет сообщено позже. Даже губернатор Тюмени Владимир Якушев подчеркнул, что интересы чистых российских спортсменов в сложившейся ситуации важнее интересов IBU.