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22 декабря 2016, 21:45 | Биатлон | ТАСС

Мутко: Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение в отношении России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU), оценив данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, принял взвешенное решение в отношении России. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Также <nobr>вице-премьер</nobr> считает что спортсмены должны нести наказание за призывы к бойкоту турниров. Увеличить
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«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство — невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир», — сказал Мутко.

Мутко также заявил, что спортсмены, призывающие бойкотировать соревнования, должны нести наказание, поскольку нарушают хартию Международного олимпийского комитета (МОК).

«Что касается бойкота — это давление, абсолютная политика. Это противоречит здравому смыслу, да и хартии МОК. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться», — сказал Мутко.
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NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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