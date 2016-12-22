Мутко: Международный союз биатлонистов принял взвешенное решение в отношении России
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU), оценив данные расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, принял взвешенное решение в отношении России. Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
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«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека. Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство — невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир», — сказал Мутко.
Мутко также заявил, что спортсмены, призывающие бойкотировать соревнования, должны нести наказание, поскольку нарушают хартию Международного олимпийского комитета (МОК).
«Что касается бойкота — это давление, абсолютная политика. Это противоречит здравому смыслу, да и хартии МОК. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться», — сказал Мутко.
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