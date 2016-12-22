Колобков: Решение об отъеме у РФ турниров по биатлону нельзя было принимать под давлением
МОСКВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение о переносе из России соревнований по биатлону нельзя было принимать под давлением спортсменов из других стран. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
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В четверг было объявлено, что этап Кубка мира по биатлону и юношеский чемпионат мира, запланированные на 2017 год, в России не состоятся.
«Уверен, что решения нельзя принимать под давлением спортсменов ряда стран. Это такой процесс, который потом, не сомневаюсь, отразится на тех, кто сам принимал такие решения, кто оказывал такое давление. Спорт должен быть выше подобных несправедливых решений под давлением и угрозой бойкотов», — сказал Колобков.
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