Владимир Барнашов: Такое решение IBU — это еще не все
Председатель тренерского совета нашей сборной,
вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов прокомментировал итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU).
СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юношеского и молодежного чемпионатов мира в Острове.
— Это еще не все, — предостерег Барнашов. — Еще будет расследование по 29 спортсменам. При этом у нас были опасения, что наша команда может быть не допущена до январских этапов Кубка мира. Особенно учитывая, насколько нынешняя ситуация ангажирована. Чтобы говорить о
— Еще объявлено о дисквалификации двух спортсменов. По крайней мере одного их них можно вычислить, исходя из переписки Григория Родченкова.
— Мы предполагаем, кто эти спортсмены, но пока нет официальной информации, ничего сказать не могу. При этом в целом, исходя из текущих данных, можно сказать, что на первом этапе есть адекватное решение. А что будет дальше, пока предугадать сложно.
— Насколько я понял из
— Получается так. Похоже, вопрос о санкциях на соревнования в России вообще не поднимался. Мы добровольно отказались. В
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