СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, а также юношеского и молодежного чемпионатов мира в Острове.

— Это еще не все, — предостерег Барнашов. — Еще будет расследование по 29 спортсменам. При этом у нас были опасения, что наша команда может быть не допущена до январских этапов Кубка мира. Особенно учитывая, насколько нынешняя ситуация ангажирована. Чтобы говорить о чем-то более детально, нужно сначала пообщаться с Виктором Майгуровым. Когда он даст нам разъяснение по всей этой ситуации, информации будет куда больше. Станет ясно, куда мы будем двигаться дальше. Но на посленовогодних этапах мы, насколько я понимаю, участвовать будем, и это — самое главное.

— Еще объявлено о дисквалификации двух спортсменов. По крайней мере одного их них можно вычислить, исходя из переписки Григория Родченкова.

— Мы предполагаем, кто эти спортсмены, но пока нет официальной информации, ничего сказать не могу. При этом в целом, исходя из текущих данных, можно сказать, что на первом этапе есть адекватное решение. А что будет дальше, пока предугадать сложно.

— Насколько я понял из пресс-релиза IBU, наша сторона сама отказалась от этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира.