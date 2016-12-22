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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28227273/
22 декабря 2016, 21:42 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Андрей Маковеев: Решение СБР отказаться от Кубка мира в Тюмени — это наказание для болельщиков, а не спортсменов

Восьмикратный чемпион России и член национальной команды Андрей Маковеев огорчен решением СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира-2017 в Острове.

— Сегодняшнее решение компромиссное. Печально, что забрали Кубок мира и юниорский чемпионат мира. Это наказание не для спортсменов, а для болельщиков, которые собирались посмотреть на ведущих биатлонистов. Их лишили праздника, — сказал Маковеев. — Мы умеем проводить международные соревнования на высоком уровне, и жаль, что они не состоятся у нас. На Россию оказывается большое давление по поводу и без. Здесь же повод получился что надо. Никто не спорит, что системные ошибки необходимо исправлять. Но давайте делать это справедливо, а не обвинять людей голословно. (Сергей АСТАХОВ).
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