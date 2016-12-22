— Сегодняшнее решение компромиссное. Печально, что забрали Кубок мира и юниорский чемпионат мира. Это наказание не для спортсменов, а для болельщиков, которые собирались посмотреть на ведущих биатлонистов. Их лишили праздника, — сказал Маковеев. — Мы умеем проводить международные соревнования на высоком уровне, и жаль, что они не состоятся у нас. На Россию оказывается большое давление по поводу и без. Здесь же повод получился что надо. Никто не спорит, что системные ошибки необходимо исправлять. Но давайте делать это справедливо, а не обвинять людей голословно. (Сергей АСТАХОВ).