Андрей Маковеев: Решение СБР отказаться от Кубка мира в Тюмени — это наказание для болельщиков, а не спортсменов
Восьмикратный чемпион России и член национальной команды Андрей Маковеев огорчен решением СБР отказаться от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира-2017 в Острове.
— Сегодняшнее решение компромиссное. Печально, что забрали Кубок мира и юниорский чемпионат мира. Это наказание не для спортсменов, а для болельщиков, которые собирались посмотреть на ведущих биатлонистов. Их лишили праздника, — сказал Маковеев. — Мы умеем проводить международные соревнования на высоком уровне, и жаль, что они не состоятся у нас. На Россию оказывается большое давление по поводу и без. Здесь же повод получился что надо. Никто не спорит, что системные ошибки необходимо исправлять. Но давайте делать это справедливо, а не обвинять людей голословно. (Сергей АСТАХОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter