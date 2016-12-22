IBU начал расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов из доклада Макларена

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Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

«Исполком IBU принял решение открыть официальное расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов, указанных во второй части доклада независимой комиссии WADA», — говорится в релизе.