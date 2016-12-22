IBU начал расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов из доклада Макларена
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, говорится в
пресс-релизе IBU.
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Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
«Исполком IBU принял решение открыть официальное расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов, указанных во второй части доклада независимой комиссии WADA», — говорится в релизе.
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