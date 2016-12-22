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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28226942/
22 декабря 2016, 20:52 | Биатлон | Р-Спорт

IBU начал расследование в отношении СБР и 29 биатлонистов из доклада Макларена

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, говорится в пресс-релизе IBU.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов упомянутых в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (<span class=error>WADA</span>) под руководством Ричарда <span class=error>Макларена</span> говорится в <nobr>пресс-релизе</nobr> IBU. Увеличить
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Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря, в ней, помимо прочего, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава IBU Андерс Бессеберг сообщил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.

«Исполком IBU принял решение открыть официальное расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов, указанных во второй части доклада независимой комиссии WADA», — говорится в релизе.
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NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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