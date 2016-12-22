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Данные Международный союз биатлонистов получил от ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.

«Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, — сказал Бессеберг. — Это показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне пока будет идти расследование».