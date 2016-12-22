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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28226930/
22 декабря 2016, 21:02 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Андерс Бессеберг: Отказ от юношеского ЧМ-2017 — первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России

Президент IBU Андерс Бессеберг после заседания исполкома организации по поводу 31 российского биатлониста, которые якобы замешаны в употреблении допинга, поприветствовал решение Союза биатлонистов России добровольно отказаться от проведения юношеского и молодежного чемпионата мира 2017 года в Острове.

Президент IBU <span class=error>Андерс</span> Бессеберг после заседания исполкома организации по поводу 31 российского биатлониста которые якобы замешаны в употреблении допинга поприветствовал решение Союза биатлонистов России добровольно отказаться от проведения юношеского и молодежного чемпионата мира 2017 года в Тюмени. Увеличить
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Данные Международный союз биатлонистов получил от ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.

«Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, — сказал Бессеберг. — Это показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне пока будет идти расследование».
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Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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