Андерс Бессеберг: Отказ от юношеского ЧМ-2017 — первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России
Президент IBU Андерс Бессеберг после заседания исполкома организации по поводу 31 российского биатлониста, которые якобы замешаны в употреблении допинга, поприветствовал решение Союза биатлонистов России добровольно отказаться от проведения юношеского и молодежного чемпионата мира 2017 года в Острове.
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Данные Международный союз биатлонистов получил от ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена.
«Это первый важный шаг со стороны Союза биатлонистов России, — сказал Бессеберг. — Это показывает, что нынешняя ситуация в спорте очень серьезная. Теперь биатлонная семья может сосредоточиться на биатлоне пока будет идти расследование».
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