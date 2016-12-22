Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов
Международный союз биатлонистов постановил временно отстранить двух спортсменов из России, имена которых не называются.
В отношении Союза биатлонистов России и 29 других биатлонистов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, будут открыты расследования. Также IBU постановил:
— Предупредить каждого такого спортсмена РФ;
— Установить временной лимит для подачи замечаний;
— Создать рабочую группу для дальнейшего антидопингового расследования IBU.
На минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.
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