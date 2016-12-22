Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

В отношении Союза биатлонистов России и 29 других биатлонистов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, будут открыты расследования. Также IBU постановил:



— Предупредить каждого такого спортсмена РФ;

— Установить временной лимит для подачи замечаний;

— Создать рабочую группу для дальнейшего антидопингового расследования IBU.



На минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.