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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28226923/
22 декабря 2016, 21:00 | Биатлон | Чемпионат.com

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Международный союз биатлонистов постановил временно отстранить двух спортсменов из России, имена которых не называются.

В отношении Союза биатлонистов России и 29 других биатлонистов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи, будут открыты расследования. Также IBU постановил:

— Предупредить каждого такого спортсмена РФ;
— Установить временной лимит для подачи замечаний;
— Создать рабочую группу для дальнейшего антидопингового расследования IBU.

На минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.
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Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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