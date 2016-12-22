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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28226878/
22 декабря 2016, 20:48 | Биатлон | Спорт-Экспресс

СБР отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове.

Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени юношеского чемпионата мира который должен был пройти в Острове. Увеличить
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Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам экстренного заседания исполкома организации, прошедшего сегодня в Мюнхене. Теперь IBU должен решить, где пройдут эти соревнования.

Напомним, что исполком IBU сегодня рассматривал дело 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых махинациях. Ранее ряд иностранных спортсменов заявляли о том, что могут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а также поставили под сомнение целесообразность проведения в том же российском городе чемпионата мира-2021.
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Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
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