СБР отказался от этапа Кубка мира в Тюмени

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Об этом говорится в пресс-релизе IBU по итогам экстренного заседания исполкома организации, прошедшего сегодня в Мюнхене. Теперь IBU должен решить, где пройдут эти соревнования.

Напомним, что исполком IBU сегодня рассматривал дело 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых махинациях. Ранее ряд иностранных спортсменов заявляли о том, что могут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а также поставили под сомнение целесообразность проведения в том же российском городе чемпионата мира-2021.