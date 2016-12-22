СБР отказался от этапа Кубка мира в Тюмени
Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени юношеского чемпионата мира, который должен был пройти в Острове.
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Напомним, что исполком IBU сегодня рассматривал дело 31 российского биатлониста, чьи имена были переданы ВАДА после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинговых махинациях. Ранее ряд иностранных спортсменов заявляли о том, что могут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, а также поставили под сомнение целесообразность проведения в том же российском городе чемпионата мира-2021.
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