Брынзак: Чего сборной Украины бойкотировать? Примут решение — тогда и посмотрим
Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что сборная Украины пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта.
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«Я высказывал свою позицию ещё раньше. Будут доказательства — пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я хочу не говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент», — приводит слова Брынзака «Обозреватель».
Ранее о намерении бойкотировать этап в Тюмени заявили сборные Чехии и Великобритании.
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