«Я высказывал свою позицию ещё раньше. Будут доказательства — пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я хочу не говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент», — приводит слова Брынзака «Обозреватель».



Ранее о намерении бойкотировать этап в Тюмени заявили сборные Чехии и Великобритании.