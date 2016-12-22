Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28226336/
22 декабря 2016, 19:44 | Биатлон | Чемпионат.com

Трифанов: Заседать закончили. Решение IBU ожидается в 20:00 мск

Журналист Илья Трифанов на своей странице в «инстаграме» сообщил, что решение Международного союза биатлонистов по делу о применении допинга российскими спортсменами будет объявлено в 20:00 по московскому времени.

«Заседать закончили. Пресс-релиз на сайте IBU ожидается в 20:00 мск. По моей информации», — написал Трифанов.

На минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.
Решение относительно сборной России уже вынесено.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

NRK: Двое отстраненных IBU выиграли медали и уже завершили карьеру

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.
Еще 7 новостей  Все новости
7 декабря

Стал известен самый высокооплачиваемый футболист мира

Шарм и обаяние. 6 известных иностранных киберспортсменок

Самедов устроил прощальную вечеринку перед уходом из «Локомотива»