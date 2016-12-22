Трифанов: Заседать закончили. Решение IBU ожидается в 20:00 мск
Журналист Илья Трифанов на своей странице в «инстаграме» сообщил, что решение Международного союза биатлонистов по делу о применении допинга российскими спортсменами будет объявлено в 20:00 по московскому времени.
«Заседать закончили.
На минувшей неделе IBU получил от ВАДА список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещённых препаратов.
Решение относительно сборной России уже вынесено.
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