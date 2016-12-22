Трифанов: Заседать закончили. Решение IBU ожидается в 20:00 мск

Изучив пресс-релиз Международного союза биатлонистов, в котором говорится о решениях исполкома IBU, принятых после изучения результатов работы комиссии, специально созданной после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, норвежское издание NRK предположило, что два биатлониста, временно отстраненных IBU, прежде не имели проблем с допингом.