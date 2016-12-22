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22 декабря 2016, 19:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Гандлер: Не уверен в справедливости переноса этапа КМ по биатлону из Тюмени

Директор департамента биатлона и лыжных гонок федерации лыжного спорта Австрии Маркус Гандлер прокомментировал предстоящее решение Международного союза биатлонистов относительно российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга.

«Вся эта ситуация наносит непоправимый ущерб нашему спорту. Сейчас биатлон приобретает отрицательный имидж, от которого будет избавиться очень тяжело.

Что касается переноса этапа Кубка мира из Тюмени, то я не уверен, что это будет справедливо по отношению к организаторам, проделавшим огромную работу. Мы надеемся на справедливое расследование», — приводит слова Гандлера Der Standard.
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