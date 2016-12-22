Гандлер: Не уверен в справедливости переноса этапа КМ по биатлону из Тюмени

«Вся эта ситуация наносит непоправимый ущерб нашему спорту. Сейчас биатлон приобретает отрицательный имидж, от которого будет избавиться очень тяжело.



Что касается переноса этапа Кубка мира из Тюмени, то я не уверен, что это будет справедливо по отношению к организаторам, проделавшим огромную работу. Мы надеемся на справедливое расследование», — приводит слова Гандлера Der Standard.