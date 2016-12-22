Президент Союза биатлонистов Чехии: Чистых спортсменов РФ отстранять нельзя

«По моему мнению, в первую очередь ответственность должны понести российские чиновники, покрывавшие использование допинга. Кроме того, Россию необходимо лишить права проведения международных соревнований в течение пяти лет. При этом я против коллективной ответственности, чистые спортсмены должны выступать», — приводит слова Хамзы Idnes.



Накануне сборная Чехии объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.