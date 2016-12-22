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22 декабря 2016, 18:57 | Биатлон | Чемпионат.com

Президент Союза биатлонистов Чехии: Чистых спортсменов РФ отстранять нельзя

Президент Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамза о том, какое решение Международного союза биатлонистов относительно российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, он сочтёт справедливым.

«По моему мнению, в первую очередь ответственность должны понести российские чиновники, покрывавшие использование допинга. Кроме того, Россию необходимо лишить права проведения международных соревнований в течение пяти лет. При этом я против коллективной ответственности, чистые спортсмены должны выступать», — приводит слова Хамзы Idnes.

Накануне сборная Чехии объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.
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