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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28220317/
22 декабря 2016, 12:59 | Биатлон | Р-Спорт

Тихонов назвал больными тех, кто принимает решения о бойкоте этапа КМ в Тюмени

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Решения о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководители национальных федераций, это «больные люди», заявил агентству «Р-Спорт» член правления Союза биатлонистов России (СБР), экс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

Союз биатлонистов Великобритании в свете выхода второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена решил не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, который пройдет 9—12 марта 2017 года. В заявлении британской организации говорится, что Норвегия также рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России. Ранее глава Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены.

«Еще нет окончательных результатов докладов Макларена, к тому же там много разногласий. О каких выводах по нему и бойкотах можно говорить? А соперники уже чего-то нарешали, — сказал Тихонов по телефону. — Решения о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководство национальных федераций — это больные люди, которых я знаю очень много лет. Особенно это касается главы Чешского союза биатлонистов Иржи Хамзы. Он — баскетболист. В российском биатлоне уже был один баскетболист, все развалено до основания. Чешский биатлон ждет та же самая участь».

«Если Великобритания, Норвегия и Чехия все-таки не приедут к нам на этап Кубка мира, то ради бога, больше призовых мест у нас будет. Их спортсмены потеряют очки рейтинговые. И что такое Великобритания в биатлоне? Кроме интриг англичане ничем не могут заниматься. Норвежцы всю жизнь были норвежцами — самые богатые и самые скупые в мире», — добавил четырехкратный олимпийский чемпион.

Во второй части доклада Макларена утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах. Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что союз получил от WADA список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил. IBU создал специальную группу для изучения полученной информации, которая 22 декабря доложит о своих выводах исполнительному совету организации.
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