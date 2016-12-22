Тихонов назвал больными тех, кто принимает решения о бойкоте этапа КМ в Тюмени
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Решения о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководители национальных федераций, это «больные люди», заявил агентству «Р-Спорт» член правления Союза биатлонистов России (СБР), экс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Союз биатлонистов Великобритании в свете выхода второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена решил не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, который пройдет
«Еще нет окончательных результатов докладов Макларена, к тому же там много разногласий. О каких выводах по нему и бойкотах можно говорить? А соперники уже
«Если Великобритания, Норвегия и Чехия
Во второй части доклада Макларена утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с
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