Тихонов назвал больными тех, кто принимает решения о бойкоте этапа КМ в Тюмени

Союз биатлонистов Великобритании в свете выхода второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена решил не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени, который пройдет 9—12 марта 2017 года. В заявлении британской организации говорится, что Норвегия также рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России. Ранее глава Чешского союза биатлонистов Иржи Хамза заявил, что этап в Тюмени пропустят чешские спортсмены.

«Еще нет окончательных результатов докладов Макларена, к тому же там много разногласий. О каких выводах по нему и бойкотах можно говорить? А соперники уже чего-то нарешали, — сказал Тихонов по телефону. — Решения о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени принимают не сами спортсмены, а руководство национальных федераций — это больные люди, которых я знаю очень много лет. Особенно это касается главы Чешского союза биатлонистов Иржи Хамзы. Он — баскетболист. В российском биатлоне уже был один баскетболист, все развалено до основания. Чешский биатлон ждет та же самая участь».

«Если Великобритания, Норвегия и Чехия все-таки не приедут к нам на этап Кубка мира, то ради бога, больше призовых мест у нас будет. Их спортсмены потеряют очки рейтинговые. И что такое Великобритания в биатлоне? Кроме интриг англичане ничем не могут заниматься. Норвежцы всю жизнь были норвежцами — самые богатые и самые скупые в мире», — добавил четырехкратный олимпийский чемпион.