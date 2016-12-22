Чепиков: Нужно думать не о бойкотах, а о том, чтобы этап КМ прошел в Тюмени

В среду появилась информация о том, что сборные Норвегии, Великобритании и Чехии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени ( 9—12 марта ) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Прежде всего, хочется, чтобы этап Кубка мира в Тюмени состоялся. Наши болельщики очень ждут этого крупного спортивного события. Было много затрачено сил, средств. Нужно ориентироваться в этом плане не на решение некоторых стран, а прежде всего на решение Международного союза биатлонистов (IBU). Нам нужно там выступать и не думать о том, кто решил на него не приезжать. Понятно, что без норвежцев, например, это будет выглядеть иначе, но что тут поделаешь», — сказал Чепиков по телефону.

«Мы сейчас очень многое делаем для борьбы с допингом — и в плане законодательства, и в остальных вещах. Был период, когда не было какого-то четкого контроля, но Россия делает все возможное, чтобы этой проблемы не было. На мой взгляд, надо вводить в вузах специальность “доктор спортивной команды”. Это узкая специализация, нужно к этому готовить специалистов. Нужно постоянно проводить семинары, постоянно обновлять информацию. Если уж доктор (Марии) Шараповой допустил такую ошибку (с мельдонием), что уж говорить о других. Это у нас очень слабое звено и нужно работать в этом направлении», — добавил собеседник агентства.