Чепиков: Нужно думать не о бойкотах, а о том, чтобы этап КМ прошел в Тюмени
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратный олимпийский чемпион биатлонист Сергей Чепиков заявил «Р-Спорт», что российской стороне нужно думать о том, как сохранить этап Кубка мира в Тюмени, а не о бойкотах со стороны других команд.
В среду появилась информация о том, что сборные Норвегии, Великобритании и Чехии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени (
«Прежде всего, хочется, чтобы этап Кубка мира в Тюмени состоялся. Наши болельщики очень ждут этого крупного спортивного события. Было много затрачено сил, средств. Нужно ориентироваться в этом плане не на решение некоторых стран, а прежде всего на решение Международного союза биатлонистов (IBU). Нам нужно там выступать и не думать о том, кто решил на него не приезжать. Понятно, что без норвежцев, например, это будет выглядеть иначе, но что тут поделаешь», — сказал Чепиков по телефону.
«Мы сейчас очень многое делаем для борьбы с допингом — и в плане законодательства, и в остальных вещах. Был период, когда не было
Чепиков считает, что нужно взять под жесткий контроль юниорский спорт. «В погоне за результатом уже с раннего возраста они помимо тренера или с тренером начинают применять
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