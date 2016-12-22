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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28220075/
22 декабря 2016, 12:56 | Биатлон | Р-Спорт

Чепиков: Нужно думать не о бойкотах, а о том, чтобы этап КМ прошел в Тюмени

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Двукратный олимпийский чемпион биатлонист Сергей Чепиков заявил «Р-Спорт», что российской стороне нужно думать о том, как сохранить этап Кубка мира в Тюмени, а не о бойкотах со стороны других команд.

В среду появилась информация о том, что сборные Норвегии, Великобритании и Чехии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени (9—12 марта) после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Прежде всего, хочется, чтобы этап Кубка мира в Тюмени состоялся. Наши болельщики очень ждут этого крупного спортивного события. Было много затрачено сил, средств. Нужно ориентироваться в этом плане не на решение некоторых стран, а прежде всего на решение Международного союза биатлонистов (IBU). Нам нужно там выступать и не думать о том, кто решил на него не приезжать. Понятно, что без норвежцев, например, это будет выглядеть иначе, но что тут поделаешь», — сказал Чепиков по телефону.

«Мы сейчас очень многое делаем для борьбы с допингом — и в плане законодательства, и в остальных вещах. Был период, когда не было какого-то четкого контроля, но Россия делает все возможное, чтобы этой проблемы не было. На мой взгляд, надо вводить в вузах специальность “доктор спортивной команды”. Это узкая специализация, нужно к этому готовить специалистов. Нужно постоянно проводить семинары, постоянно обновлять информацию. Если уж доктор (Марии) Шараповой допустил такую ошибку (с мельдонием), что уж говорить о других. Это у нас очень слабое звено и нужно работать в этом направлении», — добавил собеседник агентства.

Чепиков считает, что нужно взять под жесткий контроль юниорский спорт. «В погоне за результатом уже с раннего возраста они помимо тренера или с тренером начинают применять какие-то запрещенные препараты. Нужно на такие вещи поставить заслон. Мировое сообщество не должно закрывать глаза на то, что мы работаем в этом направлении, чтобы эти проблемы исчезли. А по поводу отмены международных соревнований не территории России, это уже какая-то цепная реакция. Почему, в конце концов, не отменялись соревнования в подобных ситуациях у других сборных? Например, когда была история с Лэнсом Армстронгом», — резюмировал он.
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