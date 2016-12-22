Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

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«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут “чистыми”, а также отстранил упомянутых в конфиденциальной части доклада Ричарда Макларена российских биатлонистов», — говорится в заявлении. В противном случае, как отмечается, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России.

Ранее в среду аналогичное решение приняли сборные Чехии и Великобритании. «Я не думаю, что этап в Тюмени состоится. По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень», — заявил президент чешской федерации биатлона Иржи Хамза.

20 декабря норвежский тренер Кнут Торе Берланд, работавший со сборной России по биатлону в качестве консультанта в 2010 году, признался, что передавал информацию о возможных нарушениях в WADA. Он находился в контакте с бывшим главой организации Руне Андерсеном.

15 декабря появилась информация, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило IBU список с именами 31 российского биатлониста, подозреваемого в употреблении запрещенных препаратов. В Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что не знают, о каких спортсменах идет речь.