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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28215163/
22 декабря 2016, 1:08 | Биатлон | РИА Новости

Норвежские биатлонисты выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сборные Великобритании, Чехии и Норвегии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает британский Союз биатлонистов.

Отмены всех международных <span class=error>биатлонных</span> мероприятий в России потребовала Норвегия сообщили в Союзе биатлонистов Великобритании. Увеличить
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Как говорится в заявлении, Международный союз биатлонистов (IBU) в понедельник уведомили о том, что совет Союза биатлонистов Великобритании (BBU) принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. В сообщении британского союза также отмечается, что результаты Олимпийских игр в Сочи уже можно воспринимать «как шутку».

Как утверждает BBU, отмены всех международных биатлонных мероприятий в России потребовала Норвегия.

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут “чистыми”, и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России», — говорится в сообщении.

Соревнования в Тюмени также решили бойкотировать в Союзе биатлонистов Чехии. Во вторник в чешских СМИ было опубликовано заявление главы организации Иржи Хамзы, который сообщил, что чешские спортсмены пропустят российский этап. По его словам, в Тюмень также могут не поехать французские биатлонисты.

Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря. Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что союз получил от WADA список с именами 31 российского спортсмена, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. После этого французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга, а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Российский этап соревнований запланирован на 9—12 марта.
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