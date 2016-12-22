Норвежские биатлонисты выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сборные Великобритании, Чехии и Норвегии намерены бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, сообщает британский Союз биатлонистов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Как говорится в заявлении, Международный союз биатлонистов (IBU) в понедельник уведомили о том, что совет Союза биатлонистов Великобритании (BBU) принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. В сообщении британского союза также отмечается, что результаты Олимпийских игр в Сочи уже можно воспринимать «как шутку».
Как утверждает BBU, отмены всех международных биатлонных мероприятий в России потребовала Норвегия.
«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут “чистыми”, и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России», — говорится в сообщении.
Соревнования в Тюмени также решили бойкотировать в Союзе биатлонистов Чехии. Во вторник в чешских СМИ было опубликовано заявление главы организации Иржи Хамзы, который сообщил, что чешские спортсмены пропустят российский этап. По его словам, в Тюмень также могут не поехать французские биатлонисты.
Вторая часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена была опубликована 9 декабря. Глава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг заявил, что союз получил от WADA список с именами 31 российского спортсмена, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. После этого французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что будет призывать к бойкоту Кубка мира, если IBU не накажет россиян за применение допинга, а чешка Габриэла Коукалова обещала поддержать Фуркада, если тот решит бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Российский этап соревнований запланирован на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter