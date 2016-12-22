Норвежские биатлонисты выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени

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Как говорится в заявлении, Международный союз биатлонистов (IBU) в понедельник уведомили о том, что совет Союза биатлонистов Великобритании (BBU) принял единогласное решение не участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени. В сообщении британского союза также отмечается, что результаты Олимпийских игр в Сочи уже можно воспринимать «как шутку».

Как утверждает BBU, отмены всех международных биатлонных мероприятий в России потребовала Норвегия.

«Норвегия потребовала, чтобы IBU отменил все запланированные мероприятия, пока все процедуры не станут “чистыми”, и дисквалифицировал всех упомянутых в конфиденциальной части доклада Макларена российских биатлонистов. Если эти требования не будут выполнены, Норвегия рассмотрит возможность бойкота всех соревнований в России», — говорится в сообщении.

Соревнования в Тюмени также решили бойкотировать в Союзе биатлонистов Чехии. Во вторник в чешских СМИ было опубликовано заявление главы организации Иржи Хамзы, который сообщил, что чешские спортсмены пропустят российский этап. По его словам, в Тюмень также могут не поехать французские биатлонисты.