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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28214294/
21 декабря 2016, 21:35 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Сборные Чехии и Франции договорились о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза отметил, что его спортсмены будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта. Такое решение чешская сторона приняла из-за допинговых скандалов в российском спорте, которые коснулись и биатлона: ВАДА передало IBU список с фамилиями 31 биатлониста из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Президент Федерации биатлона Чехии <span class=error>Иржи</span> <span class=error>Хамза</span> отметил что его спортсмены будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени который должен пройти с 9 по 12 марта. Увеличить
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— Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, — цитирует iDnes Хамзу. — По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились. Если ничего не изменится, французы тоже не поедут.

России нужно дать сигнал о том, что вся эта история выглядит дурно. Пришло время кому-то сказать вслух то, о чем говорят все за кулисами. Полагаю, что и о чемпионате мира 2021 года в России не может идти речи.
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