Сборные Чехии и Франции договорились о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени

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— Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, — цитирует iDnes Хамзу. — По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились. Если ничего не изменится, французы тоже не поедут.