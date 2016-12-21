Чехия предварила Рождественский кошмар

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Доведенный допинговыми расследованиями почти до истерики спортивный мир требует от IBU срочных решений. Настолько срочных, что в канун католического Рождества десяток членов исполкома вынуждены встать из-за праздничного стола и приехать в Зальцбург для судилища над Россией. Если учесть огромную значимость Рождества и сопутствующих приготовлений для европейцев, это можно сравнить с ситуацией, если бы у нас какое-нибудь судьбоносное заседание федерации проводилось бы 31 декабря примерно в 20.00.

Итак, что же предстоит решить чиновникам IBU? Прежде всего, они заслушают доклад группы экспертов (состав этой группы не разглашается), которые на протяжении последней недели изучали документы из доклада Макларена о допинге в российском спорте. Эти документы были разбиты на 31 папку, по числу фамилий замешанных спортсменов. Все эти имена и документы IBU получил из Всемирного антидопингового агентства сразу после публикации доклада 9 декабря.

ДЕВЯТЬ ВЕРШИТЕЛЕЙ СУДЕБ

Оценив сведения, представленные экспертами, исполкому IBU предстоит принять главное решение: сможет ли сборная России участвовать в посленовогодних этапах Кубка мира, а Союз биатлонистов России, соответственно, оставаться членом международной федерации. В случае отрицательного ответа хотя бы на один из этих вопросов, под угрозой также оказывается проведение соревнований на территории нашей страны — этапа Кубка мира в сезоне-2017 и чемпионата мира-2021, запланированных в Тюмени. Не говоря уже, конечно, о перспективе для всех российских биатлонистов, подобно легкоатлетам, остаться без ближайших Олимпийских игр. Чем завершаются бессрочные отстранения из международных федераций мы за последнее время, к сожалению, уже очень хорошо выучили.

В состав исполкома IBU входят ровно десять человек. Помимо президента организации норвежца Андерса Бессеберга и первого вице-президента россиянина Виктора Майгурова, это Клаус Ляйстнер (Австрия), Макс Кобб (США), Ивор Лехотан (Словакия), Олле Далин (Швеция), Томас Пфюллер (Германия), Джеймс Каррабр (Канада), Нами Ким (Корея) и генеральный секретарь Николь Реш (Германия). По информации «СЭ», Майгуров как заинтересованная сторона принимать участия в голосовании не будет.

Норвежца Бессеберга упрекнуть в предвзятом отношении к нашей стране никак нельзя. Достаточно вспомнить, что даже несмотря на разгорающийся скандал, он отдал России право проведения чемпионата мира-2021. Зато Николь Реш, которая является правой рукой президента, вероятно, смотрит на вещи несколько иначе. Во всяком случае, Реш принимала участие в дисциплинарных слушаниях по делу Ахатовой-Юрьевой-Ярошенко еще в 2009-м, и тогда явно взяла на себя роль прокурора. На этот раз позиции Бессеберга и Реш будут полностью зависеть от тяжести обвинений, которые предъявит россиянам группа экспертов.

ИМЕНА НАЗВАНЫ НЕ БУДУТ

В целом, несмотря на судьбоносность предрождественского исполкома, есть основания думать, что окончательного ответа на все вопросы он не даст. Так, например, вряд ли прямо в четверг мы узнаем все фамилии из «списка Макларена». «Имена спортсменов в 31 папке документов останутся конфиденциальными до вынесения окончательных решений по каждому делу в отдельности», — говорится в пресс-релизе IBU.

Иными словами, до вынесения решения о дисквалификации организация объявлять имена замешанных биатлонистов не будет. В четверг никого дисквалифицировать точно не станут: за десять дней разобраться во всех документах и принять решение — нереальная задача. Максимум, IBU отстранит действующих биатлонистов от выступлений, если таковые в списке есть. Даже если их имена не объявят, вычислить их по составу команды будет несложно. А еще мы наверняка узнаем, скольких из 31 россиян уже дисквалифицировали ранее. Это тоже немало.

В целом, вероятно, исполком IBU задаст некий вектор дальнейших действий, не вдаваясь в частности. До результатов полной перепроверки сочинских проб по линии Международного олимпийского комитета, до выводов двух комиссий МОК по России, IBU не владеет полной информацией как для дисквалификаций отдельных спортсменов, так и для отстранения национальной федерации.

К ЖЕРТВАМ ГОТОВЫ

Но общественность требует от IBU неких действий. Прежде всего, они будут касаться ближайшего этапа Кубка мира и чемпионата мира-2021. Представляется весьма вероятным, что Россия права проведения этих соревнований лишится, как произошло ранее и с чемпионатом мира по бобслею. Зачем международной федерации рисковать бойкотами и публичным осуждением, если есть возможность почти безболезненно перенести гонки в более спокойное место.

Более того, есть ощущение, что Россия к этой жертве уже готова. Все-таки три десятка замешанных в допинговые дела спортсменов для вида спорта, которым на высшем уровне занимаются всего-то несколько сотен человек, — огромное количество, даже если выяснится, что часть обвиняемых никогда не были даже в числе кандидатов в нашу национальную команду. По нынешним временам и одной дисквалификации действующего элитного биатлониста из России может хватить для того, чтобы IBU прислушался к рекомендациям МОК и отменил все международные старты в нашей стране. Впрочем, как показывает практика, в информации из доклада Макларена ошибки нередки.

Нам остается только верить в чудо. Тем более, в канун Рождества.

У ОРГАНИЗАТОРОВ ЭТАПА КУБКА МИРА В ТЮМЕНИ «ТРЕВОЖНО НА ДУШЕ»

Одним из возможных последствий оглашения «списка 31» может стать лишение сборной России права проведения этапа Кубка мира в марте 2017 года и чемпионата мира-2021. Официальные лица Международного союза биатлонистов (IBU) в ответ на запросы просят не торопить события, в то время как Чехия, Норвегия, США и Канада уже высказались за перенос чемпионата мира из России. Даже губернатор Тюменской области и член правления СБР Владимир Якушев признал, что опасность отмены стартов существует.

Между тем, в самом городе подготовка к этапу Кубка мира идет по плану. Это подтвердили «СЭ» и в областном департаменте по спорту, и в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где должны пройти соревнования.

— На душе тревожно, — поделился ожиданиями исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов. — Проделана огромная работа по подготовке к этапу Кубка мира, начата она и в рамках организации чемпионата мира. Мы продали уже около 20 тысяч билетов на мартовские соревнования, к нам приедут люди из более чем 60 регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Сделано уже очень многое, мы понесли довольно серьезные финансовые затраты. Именно поэтому наш губернатор направил письмо в Международный союз биатлонистов с разъяснением возможных негативных последствий переноса. Будем надеяться, что там прислушаются к нашим аргументам.

— Вам лично что подсказывает интуиция? Каковы наши шансы?

— Думаю, 50 на 50. Хочется, чтобы здравый смысл восторжествовал. К тому же, не знаю, будет ли в четверг принято какое-то конкретное решение именно по соревнованиям. Возможно, IBU вынесет вердикт по соревнованиям не сразу.

— Однако проведение этапа Кубка мира есть в плане на следующий год и в проект бюджета соответствующие расходы заложены?

— Да, безусловно. Вся необходимая работа идет по плану.