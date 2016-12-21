Чехия предварила Рождественский кошмар
Завтра в австрийском Зальцбурге пройдет заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), где будет принято решение о наказании 31 российского спортсмена, упоминающихся в докладе Макларена. Кроме того, IBU может рассмотреть вопрос о лишении Тюмени этапа Кубка мира-2017 и чемпионата мира-2021. Сборная Чехии и ряд других команд накануне уже пообещали бойкотировать соревнования в России, если наказание окажется слишком мягким.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Доведенный допинговыми расследованиями почти до истерики спортивный мир требует от IBU срочных решений. Настолько срочных, что в канун католического Рождества десяток членов исполкома вынуждены встать
Итак, что же предстоит решить чиновникам IBU? Прежде всего, они заслушают доклад группы экспертов (состав этой группы не разглашается), которые на протяжении последней недели изучали документы из доклада Макларена о допинге в российском спорте. Эти документы были разбиты на 31 папку, по числу фамилий замешанных спортсменов. Все эти имена и документы IBU получил из Всемирного антидопингового агентства сразу после публикации доклада 9 декабря.
ДЕВЯТЬ ВЕРШИТЕЛЕЙ СУДЕБ
Оценив сведения, представленные экспертами, исполкому IBU предстоит принять главное решение: сможет ли сборная России участвовать в посленовогодних этапах Кубка мира, а Союз биатлонистов России, соответственно, оставаться членом международной федерации. В случае отрицательного ответа хотя бы на один из этих вопросов, под угрозой также оказывается проведение соревнований на территории нашей страны — этапа Кубка мира в сезоне-2017 и чемпионата мира-2021, запланированных в Тюмени. Не говоря уже, конечно, о перспективе для всех российских биатлонистов, подобно легкоатлетам, остаться без ближайших Олимпийских игр. Чем завершаются бессрочные отстранения из международных федераций мы за последнее время, к сожалению, уже очень хорошо выучили.
В состав исполкома IBU входят ровно десять человек. Помимо президента организации норвежца Андерса Бессеберга и первого
Норвежца Бессеберга упрекнуть в предвзятом отношении к нашей стране никак нельзя. Достаточно вспомнить, что даже несмотря на разгорающийся скандал, он отдал России право проведения чемпионата мира-2021. Зато Николь Реш, которая является правой рукой президента, вероятно, смотрит на вещи несколько иначе. Во всяком случае, Реш принимала участие в дисциплинарных слушаниях по делу
ИМЕНА НАЗВАНЫ НЕ БУДУТ
В целом, несмотря на судьбоносность предрождественского исполкома, есть основания думать, что окончательного ответа на все вопросы он не даст. Так, например, вряд ли прямо в четверг мы узнаем все фамилии из «списка Макларена». «Имена спортсменов в 31 папке документов останутся конфиденциальными до вынесения окончательных решений по каждому делу в отдельности», — говорится в
Иными словами, до вынесения решения о дисквалификации организация объявлять имена замешанных биатлонистов не будет. В четверг никого дисквалифицировать точно не станут: за десять дней разобраться во всех документах и принять решение — нереальная задача. Максимум, IBU отстранит действующих биатлонистов от выступлений, если таковые в списке есть. Даже если их имена не объявят, вычислить их по составу команды будет несложно. А еще мы наверняка узнаем, скольких из 31 россиян уже дисквалифицировали ранее. Это тоже немало.
В целом, вероятно, исполком IBU задаст некий вектор дальнейших действий, не вдаваясь в частности. До результатов полной перепроверки сочинских проб по линии Международного олимпийского комитета, до выводов двух комиссий МОК по России, IBU не владеет полной информацией как для дисквалификаций отдельных спортсменов, так и для отстранения национальной федерации.
К ЖЕРТВАМ ГОТОВЫ
Но общественность требует от IBU неких действий. Прежде всего, они будут касаться ближайшего этапа Кубка мира и чемпионата мира-2021. Представляется весьма вероятным, что Россия права проведения этих соревнований лишится, как произошло ранее и с чемпионатом мира по бобслею. Зачем международной федерации рисковать бойкотами и публичным осуждением, если есть возможность почти безболезненно перенести гонки в более спокойное место.
Более того, есть ощущение, что Россия к этой жертве уже готова.
Нам остается только верить в чудо. Тем более, в канун Рождества.
У ОРГАНИЗАТОРОВ ЭТАПА КУБКА МИРА В ТЮМЕНИ «ТРЕВОЖНО НА ДУШЕ»
Одним из возможных последствий оглашения «списка 31» может стать лишение сборной России права проведения этапа Кубка мира в марте 2017 года и чемпионата мира-2021. Официальные лица Международного союза биатлонистов (IBU) в ответ на запросы просят не торопить события, в то время как Чехия, Норвегия, США и Канада уже высказались за перенос чемпионата мира из России. Даже губернатор Тюменской области и член правления СБР Владимир Якушев признал, что опасность отмены стартов существует.
Между тем, в самом городе подготовка к этапу Кубка мира идет по плану. Это подтвердили «СЭ» и в областном департаменте по спорту, и в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где должны пройти соревнования.
— На душе тревожно, — поделился ожиданиями исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов. — Проделана огромная работа по подготовке к этапу Кубка мира, начата она и в рамках организации чемпионата мира. Мы продали уже около 20 тысяч билетов на мартовские соревнования, к нам приедут люди из более чем 60 регионов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья. Сделано уже очень многое, мы понесли довольно серьезные финансовые затраты. Именно поэтому наш губернатор направил письмо в Международный союз биатлонистов с разъяснением возможных негативных последствий переноса. Будем надеяться, что там прислушаются к нашим аргументам.
— Вам лично что подсказывает интуиция? Каковы наши шансы?
— Думаю, 50 на 50. Хочется, чтобы здравый смысл восторжествовал. К тому же, не знаю, будет ли в четверг принято
— Однако проведение этапа Кубка мира есть в плане на следующий год и в проект бюджета соответствующие расходы заложены?
— Да, безусловно. Вся необходимая работа идет по плану.
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