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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28213710/
21 декабря 2016, 20:19 | Биатлон | ТАСС

Британский союз биатлонистов объявил о бойкоте этапа КМ в Тюмени

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты сборной Великобритании будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени из-за выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Британского союза биатлонистов.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Британского союза биатлонистов. Увеличить
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«Международный союз биатлонистов был проинформирован, что мы приняли единогласное решение отказаться от участия в этапе КМ в Тюмени из-за выводов комиссии WADA», — говорится в сообщении.
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