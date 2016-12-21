Британский союз биатлонистов объявил о бойкоте этапа КМ в Тюмени
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Биатлонисты сборной Великобритании будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
из-за выводов доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Британского союза биатлонистов.
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«Международный союз биатлонистов был проинформирован, что мы приняли единогласное решение отказаться от участия в этапе КМ в Тюмени
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