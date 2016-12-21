Сборная Чехии приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

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Такое решение чешская сторона приняла из-за допинговых скандалов в российском спорте, которые коснулись и биатлона: ВАДА передало IBU список с фамилиями 31 биатлониста из России, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

— Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, — цитирует Dnes Хамзу. — По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились.