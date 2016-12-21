Сборная Чехии приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени
Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза отметил, что его спортсмены будут бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, который должен пройти с 9 по 12 марта.
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Видимо, что-то случилось...
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Такое решение чешская сторона приняла
— Я не думаю, что этап в Тюмени состоится, — цитирует Dnes Хамзу. — По той простой причине, что биатлонисты туда не приедут. Чехи, конечно, точно не поедут в Тюмень. Мы уже об этом договорились.
России нужно дать сигнал о том, что вся эта история выглядит дурно. Пришло время
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