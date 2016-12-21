Вся сборная России по биатлону может быть дисквалифицирована

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Проблема

В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, вернее, во второй его части, где говорится о том, что у 31 спортсмена в российском биатлоне зафиксировано либо наличие запрещенных препаратов в пробах, либо следы несанкционированного вскрытия колб и подмены анализов.

После второго выступления Макларена перед прессой тучи над российским спортом сгустились еще сильнее. В своем исследовании известный спортивный юрист поставил под серьезный вопрос итоги Олимпийских игр в Сочи, но отметил, что одними Играми кампания по использованию допинга в российской сборной, санкционированная, как считает канадец, властью, не ограничивалась.

Реакция

Доклад Макларена вызвал в мире бурную реакцию, которая в основном сводилась к шоку и возмущению от действий российской стороны.

В результате уже был перенесен из Сочи чемпионат мира по бобслею и скелетону и похоже, что это только начало масштабных санкций против российского спорта.

В мире биатлона данные Макларена также вызвали шок и недоумение. Несмотря на проблемы российских биатлонистов с допингом, периодически возникающие на протяжении последних лет, столь большого количества обвиненных спортсменов никто не ожидал.

Комментарии самих спортсменов, соревнующихся с россиянами на трассе, сводятся именно к этому. При этом подавляющее большинство высказавшихся отмечают, что необходимо предъявить доказательства виновности российских спортсменов, прежде чем выносить вердикт в отношении отдельных биатлонистов и, тем более, всей команды.

Цитата Правда, сама позиция элиты мирового биатлона, в случае подтверждения данных Макларена, выглядит достаточно жесткой.

Лучший сейчас биатлонист планеты Мартен Фуркад, выигрывающий почти все дистанции, даже пригрозил бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, если IBU тщательно не разберется в ситуации и не вынесет обоснованных решений.

Фуркада уже поддержала обладательница женского Хрустального глобуса чешка Габриэла Коукалова (ранее Соукалова), достаточно жестко высказываются и другие известные биатлонисты и биатлонистки, хотя комментариев, аналогичных тем, что сделали латвийские саночники и скелетонисты, заявившие, что больше никогда не приедут в Россию, в биатлонном мире никто не делал.

IBU настроен решительно

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг сразу же заявил, что информация, представленная Маклареном, слишком серьезна, чтобы закрыть на нее глаза, а потому IBU начал внимательное изучение имеющихся данных, чтобы вынести свой вердикт.

Норвежский функционер сразу же отметил, что его организация примет решение в отношении российского биатлона еще до Нового года, отсюда и возникло число — 22 декабря.

Цитата Более того, через несколько дней после выступления Макларена Бессеберг сделал еще более серьезное заявление, отметив, что IBU получил дополнительные данные, в выступлении Макларена не прозвучавшие и вообще в докладе отсутствовавшие.

К слову, по просочившейся в прессу информации, среди упомянутых пофамильно или кодовыми обозначениями спортсменов нет лидера российской сборной Антона Шипулина.

Что ждет российский биатлон

Впрочем, поводов для радости у Антона сейчас немного. Даже отсутствие проблем с допингом у самого спортсмена не может застраховать его от общей катастрофы.

Если IBU примет решение отстранить всю российскую сборную, даже «чистый» и с безупречной репутацией Шипулин окажется в общей упряжке и не сможет выступать на Кубке мира.

Цитата Очень интересно, как в этом случае отреагируют его коллеги-спортсмены, многие из которых говорили, что их «чистые» оппоненты пострадать не должны.

«Есть высокая вероятность полного отстранения России. Тон президента IBU Бессеберга за последние дни изменился. Сейчас нужно максимально сотрудничать со следствием, хотя есть ощущение, что уже поздно. Ситуация критическая», — забил тревогу в одном из своих репортажей из Оберхофа главный российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев.

Реакция у официальных лиц в российском биатлоне на данные события отсутствует вовсе. Вернее, отсутствует реакция для прессы, но молчание выглядит довольно показательным и тревожным признаком.

Высказываются по поводу проблемы политики, и там акцент в основном на антироссийский заговор.

Можно как угодно относиться к ситуации, но очевидно, что подобная позиция сейчас неконструктивна. Представленная Маклареном информация достаточно весома, а ведь есть еще проанонсированные Бессебергом дополнительные данные.

Цитата В этом контексте потеря этапа Кубка мира в Тюмени и юношеского чемпионата мира-2017 в Острове может оказаться чуть ли не наименьшим из зол. А в том, что этапы у России отберут, сомнений уже почти не остается.

В отношении спортсменов единственным позитивным вариантом видится возможность сохранить соревновательную практику для тех, кто в скандалах никак не замешан и чьи имена ни в документах Макларена, ни в дополнительных документах от WADA не упоминаются.

Если удастся добиться хотя бы этого, российские чиновники смогут считать исход дела уже локальной победой. В противном случае Россия действительно будет отстранена от международных соревнований на неопределенный срок.