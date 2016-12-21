Ничего удивительного в том, что Цветков стреляет лучше Фуркада

— Наши спортсмены Максим Цветков и Ольга Подчуфарова — единоличные лидеры среди всех участников Кубка мира по стрельбе. Эти спортсмены обладают каким-то особым талантом в данном компоненте или тренируются больше остальных?

— И Максим, и Ольга расположены к стрельбе — по характеру, плюс благодаря той работе, которую они проделали. У обоих изначально была хорошая стрелковая школа. Для меня нет ничего неожиданного в том, что Цветков стреляет лучше Фуркада. Макс очень много работал именно над стрельбой, мы видим его прогресс в качестве, в манипуляциях, во времени, проведенном на рубеже. То же самое можно сказать и о Подчуфаровой. Особая тщательность в работе с оружием и привела к таким ее результатам в стрельбе. Мы и в прошлом году в стрелковой подготовке очень выгодно отличались от других. В частности стрельба лежа у нас была лучшей среди всех остальных команд.

— Если продолжить разговор о Максиме Цветкове, то пока к отменной стрельбе не прилагается такого же качества скорость. Он способен разогнаться по трассе больше, чем сейчас?

— Вот так просто взять и разогнаться может только машина, но не лыжник. Максим полноценно участвует в Кубке мира второй год, и выйти на хорошую дистанционную скорость за такое время — сложно. Потихоньку мы подтягиваем его и по трассе. Он понимает, в чем проигрывает и делает максимум возможного, чтобы это исправлять. Не сомневаюсь, что он подтянется в скорости — резерв для этого у него есть. Думаю, что еще годик, и мы увидим совсем другого Максима. Верю в него, потому что он — очень волевой спортсмен. При этом уже сейчас Максим здорово проявляет себя в эстафетах и способен выигрывать медали в личных гонках.

— Волевой — емкое, но в то же время очень общее определение. Можете рассказать нам какой-то случай, где Максим показал себя таким.

— В Контиолахти на юниорском чемпионате мира Макс бежал эстафету на заключительном этапе. Был пятым, а к финишу пришел третьим, обойдя двух соперников. Сжал губы, терпел. А когда он финишировал, я увидел, что у него прокусана губа, идет кровь. От напряжения в гонке он даже не заметил этого. В тот день мы все окончательно убедились, что у этого спортсмена есть стержень и что у него большое будущее.

«Шиуплин может прибавить еще — есть резерв в качетсве стрельбы»

— По прошествии трех этапов мы можем говорить о том, что у Шипулина сохраняются проблемы со стрельбой и они мешают ему добиваться более высоких результатов?

— Если у Шипулина и возникают проблемы с качеством стрельбы, то это не значит, что с ним кто-то работает не так, что он не умеет или не может. Он все умеет и может, но при этом у него сохраняется большой резерв. Я всегда подчеркиваю: Шипулин наш лидер и топ-спортсмен, который вышел на высочайший уровень и при этом находится в постоянном поиске: что улучшить, где найти еще секунды для более эффективного прохождения дистанции. И сегодня у него действительно есть возможность еще улучшить свои результаты за счет стрельбы. Да, есть небольшие вопросы к качеству. Но поймите: мы работаем в открытом тире, не всегда и не все зависит только от спортсмена. А вот по скорострельности он подошел к пределу — вы видите, как он работает с установкой, ничего не боясь, четко, уверенно, каждое движение отточено до автоматизма. Можно сказать, что это модель поведения биатлониста на рубеже.

— От другого Антона — Бабикова ждали золота так быстро?

— Никто, конечно, не мог рассчитывать, что он выиграет золото на первом же этапе. Но у него все получилось, и он выдержал борьбу с первым номером мирового биатлона Мартеном Фуркадом. Меня удивило, что сам Фуркад дрогнул на последнем рубеже и сдался на последнем круге. Но я больше чем уверен, что Антон в той гонке боролся бы до конца, даже если бы Фуркад был ближе к нему на дистанции. Нельзя говорить, что в таком случае Антон однозначно бы проиграл, поскольку у этого парня тоже мощный характер. Плюс он расположен и к стрелковой части работы, и к беговой.

— Сам Бабиков после последнего старта в Нове место, где он завоевал бронзу, сказал, что ему не хватает стабильности и гонка на гонку у него не приходится. Чем это вызвано?

— Антон впервые в карьере держит такой удар — три подряд этапа Кубка мира. Это наисложнейшее испытание. Я много общаюсь с этим спортсменом, его тренерами и знаю, что с ним ведется очень большая работа для того, чтобы выдерживать нагрузки на Кубке мира. Сейчас Бабиков и его наставники находятся в поиске, и это меня очень радует. Я вижу, что с ним ведется грамотная работа. Например, мы заметили, что Антону не удается первый старт на этапе — сейчас ведется работа в этом направлении. Тренеры стремятся понять, почему это происходит, исправить ошибки. Плюс, вы знаете, что Антон из Башкортостана, и помните его прекрасного земляка нашу «русскую ракету» Максима Чудова. Так вот Чудов очень плотно общается с Бабиковым, дает ему полезные советы. Я думаю, что все это в конечном итоге не пройдет даром.

— Антона Бабикова после его победы назвали новым Шипулиным. В соцсетях появились мемы с изображением удивленного Фуркада, вопрошающего: откуда в России столько сильных Антонов? На ваш взгляд в младшем Антоне есть потенциал старшего?

— Не загадывайте вперед. Сказать очень сложно. Чтобы добиться той стабильности и тех результатов, что есть у Шипулина, нам с Бабиковым нужно еще очень много работать.

«Малышко нам по-прежнему нужен»

— Старший тренер сборной Рикко Гросс заметил, что Дмитрий Малышко слишком силен для Кубка IBU и недостаточно готов для Кубка мира. Каковы перспективы этого спортсмена?

— Мы очень много дискутируем по Диме Малышко. Это очень трудолюбивый и способный спортсмен. Очень много работает. Не получается у него только по части стрельбы из положения лежа — по-прежнему нет стабильности. Мы разбираемся — почему. Попробовали его на Кубке IBU, и там он показал прекрасные результаты: он на голову сильнее выступающих там спортсменов. Вы видели Бейтоштоллен? Такой огромный штраф в первой гонке, и отличное выступление во втором спринте. Или возьмите Реднау. Да, попал на дисквалификацию из-за ошибки с номером, но результат-то был лучшим. С промахом он все равно финишировал первым. Но на Кубке мира у него не получается. Сегодня мы дали ему возможность поработать немножко со своим личным тренером. Затем он будет участвовать в Ижевской винтовке, и после этого мы будем решать, где он будет выступать — на Кубке IBU или на Кубке мира. Одно могу сказать: Малышко нам нужен. Он очень сильный боец в эстафете, но пока мы вместе с ним в поиске.

— Евгений Гараничев тоже провел не очень яркие три этапа. Чувствует ли он сам в себе силы прибавить в посленовогодний период?

— По Жене у нас вообще вопросов нет. Летнюю подготовку он прошел очень здорово, выглядел хорошо, но болезнь эта все испортила. По организму разгулялась инфекция. Эта неприятность коснулась не только его, а еще и Виктории Сливко, которая по этой причине так и не смогла стартовать на Кубке мира в ноябре-декабре. Тренеры очень аккуратно с ними работают, стараются не допускать перегрузок.

Что касается Гараничева, то в Нове Место он выглядел уже лучше, показал очень сильный результат в преследовании: сработал на ноль, при этом показал великолепную скорость. Считаю, что тренеры его грамотно ведут к главному старту сезона — чемпионату мира.

— Оцените дебют Матвея Елисеева на Кубке мира?

— Ему тоже очень непросто, но Матвей регулярно занимает хорошие места в гонках. Возможно, мы не увидим Елисеева на первых посленоговодних этапах — дадим ему возможность проделать базовую работу для дальнейшего полноценного участия в Кубке мира. Будем постепенно подводить его к чемпионату мира так же, как и Гараничева. В летний период он пропустил часть подготовки, тоже из-за болезни, поэтому с ним тоже сейчас нужно максимально грамотно и аккуратно работать.

«Успех Акимовой — не случайный»

— Что вы можете сказать тем, кто считает золото и бронзу Татьяны Акимовой в Нове место случайным успехом и думает, что не стоит ждать от нее продолжения в виде новых призовых мест?

— Ну вспомните ее первый старт в сезоне — 12-е место. Случайно? На всех дальнейших стартах — она в очковой зоне. Да не показывала ту скорость, которую должна была, уступала не только лидерам, но и другим спортсменкам из нашей команды. Причиной тому была небольшая закрепощенность. И вот она, наконец, раскрылась. Мы пока не говорим о том, что у нас появилась новая звезда, для этого нам предстоит проделать еще много работы. Но ее результат случайным я не считаю.

— Что значит для самой Татьяны успех на этапе в Нове Место?

— Только одно — он придаст ей уверенность. Она поверила в то, что она может. Мы и в масс-старте могли получить от нее очередной сюрприз. В той гонке она демонстрировала свою уверенность. В середине дистанции вышла вперед, вела гонку. Это мне очень понравилось. Молодец, уже диктует свой ритм. Она, кстати, очень расстроилась после того 10-го места. Значит спортсменка осознает, что это не ее место, что могла выступить лучше.

— Что помешало ей на стрельбе?

— Немножко не свой ритм взяла. Это ее подвело.

«Не считаю ошибкой приглашение Слепцовой»

— Не считаете ли вы ошибкой приглашение в команду Светланы Слепцовой? Болельщики очень переживают по поводу того, что тренеры держат в первой команде возрастную биатлонистку, которая не показывает результатов. Как вы это прокомментируете?

— Вопросы про Слепцову мне задают каждый день — и в разговорах, и в интервью. Но я могу сказать одно: команде нужна Слепцова. Она пример того, что нужно делать, как и для чего. Очень много разбираемся, работаем с ней. Было ли ошибкой ее приглашение в сборную? Ее туда никто не приглашал, она в сборную отобралась сама. Есть определенные критерии отбора — она им соответствует. Тренеры, глядя на ее результаты, посчитали, что она нужна команде. Какие могут быть против этого возражения? Она помогает нам во всем. Она профессионал. Да, не получается в результатах. Не хватает уверенности и скорости. Я понимаю, дальше вы спросите: может, лучше пригласить молодых Кайшеву и Сливко? Но я вас прошу — не спешите. Мы никого нигде не задвигаем и не держим. Мы готовим к стартам молодых спортсменов, чтобы в дальнейшем они показывали результаты, а не получали удары и пощечины на Кубках мира.

— Светлана останется в команде на посленовогодних этапах Кубка мира?

— Сейчас в Ижевске пройдет блок соревнований, будем сравнивать ее, остальных спортсменок, делать выводы, выбирать лучших.

— Результаты Ольги Подчуфаровой на первых этапах вписываются в ее график подготовки?

— Мы изменили полностью методическую часть подготовки Подчуфаровой. Мы привели в норму ее физиологическое состояние, получили возможность в будущем изменить скорость. Ольга нам необходима — она незаменимый боец для эстафеты, потому что такого стабильного и уверенного спортсмена очень сложно найти. Вы видели эстафету в Поклюке, где она проиграла на первом этапе всего 11 секунд? И у Ольги огромный резерв сегодня в скорости. Она в очень хорошем контакте с тренером Виталием Норицыным. Ее задача поднять дистанционную скорость решается поэтапно. Очень рассчитываем на то, что эта проблема будет преодолена к чемпионату мира, и там Подчуфарова поможет выступить нашей команде успешно.

— Каковы перспективы возвращения в Кубок мира у Екатерины Юрловой? Возможно ли, что она сможет вернуться в команду уже в этом сезоне?

— Очень сложно это обсуждать. Все зависит от того, как Катя будет восстанавливаться после рождения ребенка. Мы знаем ее как волевую спортсменку, и если она соберется выйти на старты уже в этом сезоне, буду этому только рад.

«После Нового года в команде появятся новые лица»

— Какие изменения в командах нас ждут на январских этапах — и в мужской, и в женской?

— Шипулин, Гараничев, Бабиков, Цветков, Елисеев, Шопин, Волков, Пащенко, Акимова Подчуфарова, Сливко, Кайшева — вот те спортсмены, кто уже отобран для подготовки к участию в межднународных стартах — на Кубке мира и и Кубке IBU. По остальным будем решать после «Ижевской винтовки». Новые лица, конечно, появятся, но сейчас рано об этом говорить. Давайте дождемся начала этапов.

— Как команда проведет перерыв? Будет ли у спортсменов возможность отдохнуть?

— Если кому-то кажется, что у нас слишком большой перерыв, то это не так. 15 дней — это очень мало, чтобы подготовиться к дальнейшим этапам. Ни о каких отпусках в этот период речи не идет. У нас нет перерывов, есть только перелеты.