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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28209433/
21 декабря 2016, 14:55 | Биатлон | Чемпионат.com

Мужская сборная ХМАО выиграла эстафету на «Ижевской винтовке»

В Ижевске стартовал третий этап Кубка России среди мужчин и всероссийские соревнования среди юниоров — «Ижевская винтовка».

Победу в мужской эстафете одержали представители ХМАО — Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семён Сучилов и Алексей Корнев, сообщает официальный сайт СБР.

Кубок России «Ижевская винтовка». Ижевск. Эстафета 4×7,5 км. Мужчины
1. ХМАО (Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семён Сучилов, Алексей Корнев) — 1:35.38,7.
2. Санкт-Петербург — +56,8.
3. Красноярский край — +1.21,7.

Среди юниоров лучшими стали тюменские биатлонисты.
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