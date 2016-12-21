Мужская сборная ХМАО выиграла эстафету на «Ижевской винтовке»
В Ижевске стартовал третий этап Кубка России среди мужчин и всероссийские соревнования среди юниоров — «Ижевская винтовка».
Победу в мужской эстафете одержали представители ХМАО — Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семён Сучилов и Алексей Корнев, сообщает официальный сайт СБР.
Кубок России «Ижевская винтовка». Ижевск. Эстафета 4×7,5 км. Мужчины
1. ХМАО (Дмитрий Иванов, Иван Томилов, Семён Сучилов, Алексей Корнев) — 1:35.38,7.
2.
3. Красноярский край — +1.21,7.
Среди юниоров лучшими стали тюменские биатлонисты.
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