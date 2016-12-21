Выстрел без промаха. Как будут убивать российский биатлон

Единственный вопрос этого заседания — что делать с российским биатлоном: сразу казнить или дать шанс на исправление? Сомнений в том, что любое принятое решение будет жёстким, нет ни у кого, иллюзий тоже. Но варианты наказания могут быть различны — от дисквалификации конкретных виновников до тотального изгнания.



Напомним, что 15 декабря президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что его ведомство получило список российских биатлонистов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена, причём некоторые из них до сих пор участвуют в международных соревнованиях. В этом списке оказались имена 31 спортсмена, а позже тот же Бессеберг сообщил, что у IBU есть доказательства вины россиян, полученные от ВАДА.

IBU тут же опубликовал информацию о создании специальной комиссии, которая призвана расследовать все обстоятельства этого дела. Естественно, состав комиссии был строго засекречен, чтобы не создавать дополнительного давления. Итоги своей недельной работы комиссия и представит исполкому IBU, члены которого должны вынести решение по российскому биатлону.



Вариант первый. Самый приемлемый

Возможно, исполком IBU не пойдёт по пути руководителей мировой лёгкой атлетики, не станет заявлять о вине СБР и не будет путать коллективную ответственность с индивидуальной. Будут объявлены имена всех тех, кто упомянут в докладе Макларена, и сделано заявление об отстранении действующих спортсменов от всех соревнований. Решение о дисквалификации виновных может быть принято только в том случае, если ВАДА передало IBU данные о положительных допинг-пробах.

В этом случае, возможно, сборная России лишится каких-то спортсменов, но зато речь не будет идти об отстранении всей команды. Но расследование и со стороны IBU, и со стороны СБР должно быть максимально открытым и объективным — наказание должны понести не только спортсмены, но и тренеры, и врачи, и чиновники, которые пропустили такое. Если исполком IBU по итогам заседания примет такое решение, пусть даже и с ремаркой «расследование будет продолжено», можно будет выдохнуть.



Столь мягкое наказание вряд ли устроит спортсменов других сборных, которые всё громче заявляют о возможном бойкоте международных соревнований с участием россиян. И не прислушаться к их словам, пусть даже сказанных на эмоциях, просто невозможно. Перед глазами пример Международной федерации бобслея и скелетона, которая отобрала у Сочи чемпионат мира — 2017, поскольку сборные разных стран одна за другой заявляли об отказе ехать в Россию.



Вариант второй. Отрезать ногу, чтобы спасти жизнь

В этом случае к первому варианту добавится запрет на проведение в России всех международных стартов по биатлону и перенос уже запланированных. В 2017 году это чемпионат мира среди юниоров в Острове и этап Кубка мира в Тюмени. А ведь в 2022 году в Тюмени должен пройти ещё и чемпионат мира среди взрослых, но этот вопрос может решить только конгресс IBU летом следующего года.



Скорее всего, избежать этого не удастся. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уже заявил, что если перенос соревнований это плата за то, чтобы коллективные санкции к сборной России не были применены, то необходимо платить. Как говорится, лучше отрезать ногу, но сохранить жизнь.



Вариант третий. Тотальный запрет

Это худший вариант, при котором исполком IBU объявит о временном лишении членства в организации Союза биатлонистов России. В ноябре 2015 года прецедент уже был создан, и Всероссийская федерация лёгкой атлетики лишилась членства в ИААФ. Временно, конечно, но нет ничего более постоянного, чем временное.

Российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях до сих пор, и такая же участь может постичь наших биатлонистов. Это приведёт к тому, что наши команды всех возрастов в полном составе начиная с 2017 года будут соревноваться только на внутренних стартах, а основная сборная пропустит чемпионат мира в Хохфильцене.

В худшей перспективе — это запрет на участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Чем грозит такое решение, даже объяснять не нужно. По всему виду спорта будет нанесён такой удар, от которого можно восстанавливаться десяток лет. Возможно, в другой ситуации, не будь перед глазами примеров с лёгкой и тяжёлой атлетикой, с запретом для отдельных российских спортсменов из других видов спорта на выступление в Рио-де-Жанейро, можно было рассчитывать на какое-то снисхождение. Сейчас, когда весь мир жаждет российской крови, остаётся надеяться только на рассудительность членов исполкома IBU.



А судьи кто?

В исполком входит 10 человек. Андерс Бессеберг (Норвегия) — президент, Виктор Майгуров (Россия) — первый вице-президент, Клаус Ляйстнер (Австрия) — вице-президент по финансам, Макс Кобб (США) — вице-президент по спорту, Ивор Лехотан (Словакия) — вице-президент по информации, Улле Далин (Швеция) — вице-президент по развитию, Томас Пфюллер (Германия) — вице-президент по маркетингу, Джеймс Каррабр (Канада) — глава медицинского департамента, Нами Ким (Южная Корея) — глава департамента спецпроектов, Николь Рёш (Германия) — генеральный секретарь без права голоса.

Можно прикинуть, кто лояльно относится к России, а кто точно будет против. Скорее всего, перед началом заседания исполкома будет принято решение о том, может ли голосовать Виктор Майгуров как лицо заинтересованное. Когда подобная ситуация возникла с лёгкой атлетикой, член совета ИААФ Михаил Бутов права голоса был лишён.

Для принятия любого решения достаточно пяти голосов. Трое из членов исполкома точно настроены против России — Кобб, Далин и Каррабр. Ким и Пфюллер — люди нейтральные, которые могут принять любую сторону. Остальных можно считать лояльными по отношению к нам. Плохо, что больше нет в исполкоме австрийца Готлиба Ташлера, который всегда поддерживал российских коллег. Его место осенью занял Кобб, от которого снисхождения можно не ждать.



Завтра вечером станет ясно, по какому пути будет направлен российский биатлон. Ясно, что в любом случае без санкций не обойтись. Самое страшное, что этим же путём могут пойти и другие международные федерации. А обещание СБР действовать по принципу абсолютной открытости, кажется, немного запоздало.