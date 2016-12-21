Тарьей Бё вошёл в состав сборной Норвегии на этап КМ по биатлону в Оберхофе
Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 5 по 8 января 2 017 года, сообщает Langrenn.
В заявку вошёл Тарьей Бё, пропустивший три стартовых этапа
Биатлон. Кубок мира. Этап в Оберхофе. Состав сборной Норвегии
Мужчины
Женщины
Тириль Экхофф, Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбу, Хильде Фенне, Кайя Вёйен Николайсен.
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