Тихонов: Без российских спортсменов биатлон не будет прежним
Если вычеркнуть сильную команду, интерес в таком случае к оставшимся спортсменам будет пропадать.
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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью RT заявил, что биатлон в России не пропадет, даже если российскую сборную отлучат от чемпионатов и Кубка мира.
По его словам, если вычеркнуть сильную команду, интерес в таком случае к оставшимся спортсменам будет пропадать. «Не было Елены Исинбаевой в Рио — и это была потеря. Без российской конкуренции биатлон уже не будет прежним», — считает Тихонов.
Он пояснил, что российский биатлон оказался в такой ситуации
Говоря о новом законе о допинге, Тихонов заявил, что это не закон, а полумера, которая ничего не изменит. «Мы можем побеждать без допинга. В
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