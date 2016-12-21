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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28201968/
21 декабря 2016, 1:00 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Рассчитываю набрать оптимальные кондиции в январе

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на высказывание эксперта Улы Лунде, предположившего, что опытному спортсмену стоит взять паузу и пропустить несколько стартов. В январе восьмикратному олимпийскому чемпиону исполнится 43 года.

Норвежский биатлонист <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален отреагировал на высказывание эксперта <span class=error>Улы</span> <span class=error>Лунде</span> предположившего что опытному спортсмену стоит взять паузу и пропустить несколько стартов. В январе восьмикратному олимпийскому чемпиону исполнится 43 года. Увеличить
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«Мой пик формы наступит только в следующем году. Мне нужно стабильно хорошо выступать весь сезон. Думаю, впереди меня ещё ждут хорошие гонки. Рассчитываю набрать оптимальные кондиции в январе», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Бьорндален занимает четвёртое место в личном зачёте. На его счету победа в смешанной эстафете на этапе в Эстерсунде.
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Бьорндален отказывается обвинять российских биатлонистов в употреблении допинга

Бьорндален отказывается обвинять российских биатлонистов в употреблении допинга

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Уле- Эйнар Бьорндален не намерен обвинять российских спортсменов в употреблении допинга, пока не представлены доказательства. Слова спортсмена приводит портал Sport.de.
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