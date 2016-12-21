Бьорндален: Рассчитываю набрать оптимальные кондиции в январе

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«Мой пик формы наступит только в следующем году. Мне нужно стабильно хорошо выступать весь сезон. Думаю, впереди меня ещё ждут хорошие гонки. Рассчитываю набрать оптимальные кондиции в январе», — приводит слова Бьорндалена NRK.



Бьорндален занимает четвёртое место в личном зачёте. На его счету победа в смешанной эстафете на этапе в Эстерсунде.