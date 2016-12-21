Дмитрий Губерниев: Мы большие мастера реагировать постфактум

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Просто мерзость.

Владимир Полупанов, «АиФ»: Отечественный спорт затрясло после очередного доклада канадца Макларена, главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Лично вам его заявления о системных злоупотреблениях допингом в России показались убедительными?

Дмитрий Губерниев: Мы ожидали мощного удара со стороны Макларена по нашему спорту. Удар, конечно, состоялся, но… С фактологией там слабовато. Адреса, пароли, явки хотелось бы услышать.

Меня огорчило то, что Макларен не назвал фамилии спортсменов, с чьими допинг-пробами, по его мнению, не всё чисто. Секретные списки с фамилиями он передал международным спортивным федерациям, мы же увидели лишь какой-то набор букв и цифр (в документах Макларена каждому спортсмену присвоен код. — Ред.). И люди, считающие себя спортивными журналистами, на основании лишь собственных предположений стали публиковать фамилии спортсменов, которые, возможно, занимались манипуляциями с запрещёнными препаратами. Я даже не говорю про отсутст­вие журналистской этики. Это просто мерзость. Я вижу, как переживают спортсмены, честно делающие свою работу, когда читают подобные публикации.

— Как известно, Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Макларена бумагу, где упоминается 31 россиянин. Нам надо готовиться к худшему сценарию?

— Мы часто рассчитываем, что всё само собой как-то рассосётся. Когда мы получали первые звонки ещё в 2009 г. (на допинге поймали Юрьеву, Ахатова и Ярошенко. — Ред.), то ничего не сделали. Мы большие мастера реагировать постфактум. В той же истории с паралимпийцами стали прилагать усилия, когда поезд уже ушёл.

Зачем мы вытаскивали на международный уровень спортсменов, которые в прошлом имели допинговый шлейф? Не буду называть имена и фамилии — все прекрасно знают, о ком я. Ситуацию нужно предупреждать. Мы этого не делаем, к сожалению.

Сейчас надо готовиться к непростому варианту развития событий. И пусть меня простят болельщики, которые собирались приехать на российский этап Кубка мира в следующем году, но сегодня главный вопрос в биатлоне — это не потеря такого турнира. Главное — попытаться сохранить команду, не допустить её исключения из соревнований, чтобы люди бегали и стреляли, а не были отстранены, как легкоатлеты и паралимпийцы. Надеюсь, что решение Международного союза биатлонистов будет взвешенным: не по всей сборной скопом, а в индивидуальном порядке.

— Вроде бы глава IBU Андерс Бессеберг ещё недавно симпатизировал России. Или нам просто хотелось верить в это?

— Я не думаю, что сущест­вует заговор против России в биатлоне. Слишком многое Бессеберга связывает с нашей страной. Но он попал в щекотливую ситуацию, находится под давлением того же ВАДА, и тут мало рассчитывать на добрую волю главы союза. Ещё есть несколько дней, хотя я считаю, что уже поздновато… .

Подробности.

Кто в списках.

Как сообщил Бессеберг, список из 31 фамилии россиян, подозреваемых в использовании допинга в 2011—2015 гг.., можно разделить на 3 группы биатлонистов:

те, которые не выступали на международных стартах;завершившие карьеру; действующие спортсмены (эта группа представляет самую серьёзную угрозу, но, по слухам, лидеров сборной среди них нет).

Какие могут быть санкции:

лишение России права принять турниры по биатлону;пересмотр итогов Олимпиады в Сочи (в биатлонной части);снятие всей сборной с сезона (тогда наши не поедут уже на январский этап Кубка мира);недопуск биатлонистов на Игры-2018 в Пхёнчхане.

Когда прозвучит вердикт.

Это произойдёт 22 декабря. Решение по чемпионату мира-2021 отложили до следующего года.

Что говорят соперники.

Мартен Фуркад, французский биатлонист, лидер сезона: «Я не хочу коллективной ответственности, хочу видеть ваших (российских. — Ред.) атлетов на Олимпиаде-2018. И даже при таком количестве допинговых дел я уверен, что большинство атлетов никогда ничего не употребляли».

— Вы раньше говорили, что ВАДА нужно трезвыми глазами посмотреть на сборную Норвегии по лыжным гонкам. Мол, там есть персонажи, заслуживающие анализа. По вашим ощущениям, мы увидим громкие допинг-разоб­лачения, касающиеся западного спорта?

— Ну что, нам станет легче, если Терезу Йохауг дисквалифицируют на 4 года (олимпийская чемпионка сдала положительный допинг-тест. — Ред.)?

Цитата Нам нужно прежде всего наводить порядок в своём огороде, навёрстывать то, что профукали за несколько последних лет, а потом уже на других смотреть.

Понятно, что политическая обстановка непростая, но во многом мы виноваты сами: слишком часто обманывали и не реагировали на сигналы извне. В этом смысле мы должны идти в ногу с мировым спортивным сообщест­вом и прислушиваться к рекомендациям Международного олимпийского комитета и ВАДА независимо от того, хотелось бы нам этого или нет.

— Чемпионат мира по биатлону, подозреваемых в использовании допинга в 2011—2015 гг.., тоже под вопросом?

— Вы знаете, если вдруг мы лишимся права проведения чемпионата в Тюмени, то накажем прежде всего наших зарубежных друзей, партнёров, гостей. Таких потрясающих условий для проведения чемпионата нет больше ни­где. И, скажем, тот же француз Фуркад является в России звездой большей, нежели во Франции. А у норвежцев львиная доля подписчиков в соцсетях — русские женщины, поклонницы.

— Каковы сегодня настроения в команде?

— Нормальные. Рабочие. Шипулин обратился к болельщикам и соперникам. («Пожалуйста, не бегите впереди паровоза, не судите до того момента, пока не будет доказана вина… Всё, что мы можем сейчас сделать, — это ждать. Никто не должен подвергаться осуждению только за то, что представляет свою страну и защищает честь своего флага», — написал Антон.) Повторюсь, мы можем сколько угодно сейчас растопыривать пальцы и рассказывать, что весь мир неправ. Но с такой позицией мы будем сидеть у своего разбитого корыта. А этого не хотелось бы. Поэтому нужен диалог.

Шипулин — № 1.

— Несмотря на всю эту историю с допингом, надо отдать должное нашим девушкам, которые наконец попали на пьедестал. Порадовались успеху Татьяны Акимовой на последнем этапе Кубка мира?

— Я, конечно, предполагал, что она может выступить на таком уровне. Но по-хорошему удивлён. Я увидел уверенную в себе биатлонистку. Она по характеру лидер, не признающий авторитетов. Победа Акимовой просто окрылила всю Россию. Вот почему нам очень важно сохранить команду! Ведь биатлон — единственный спорт, который объединяет всех — женщин и мужчин, взрослых и детей. Единственный спорт, который смотрят, начиная с младых ногтей до глубокой старости. Ни футбол, ни хоккей не могут этим похвастаться.

— Да, но при этом биатлонисты в прошлом сезоне не смогли в принципе порадовать своих болельщиков на чемпионате мира — мы тогда впервые в новейшей истории остались без медалей.

— Это «дно» мы прошли. Смотрите, появляются звёздочки — Бабиков и Цветков (1-е и 2-е места на этапе Кубка мира в Эстерсунде. — Ред.), Елисеев.

— Шипулин — по-прежнему главное лицо российского биатлона?

— Шипулин — главное лицо российского спорта вообще. По данным ВЦИОМ, в начале этого года он был признан самым популярным спортсменом страны. А это ко многому обязывает. С таким грузом ответственности ему нужно не просто жить и работать, а побеждать. Убеждён, если всё будет нормально с командой и если Антон отбросит лишнее, перестанет заниматься самоедст­вом, то ему достанется «золото» чемпионата мира.