Дмитрий Губерниев: Мы большие мастера реагировать постфактум
Спортивный комментатор «МАТЧ ТВ» — о
допинг-страданиях России и биатлонном «дне».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Просто мерзость.
Владимир Полупанов, «АиФ»: Отечественный спорт затрясло после очередного доклада канадца Макларена, главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Лично вам его заявления о системных злоупотреблениях допингом в России показались убедительными?
Дмитрий Губерниев: Мы ожидали мощного удара со стороны Макларена по нашему спорту. Удар, конечно, состоялся, но… С фактологией там слабовато. Адреса, пароли, явки хотелось бы услышать.
Меня огорчило то, что Макларен не назвал фамилии спортсменов, с чьими
— Как известно, Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Макларена бумагу, где упоминается 31 россиянин. Нам надо готовиться к худшему сценарию?
— Мы часто рассчитываем, что всё само собой
Зачем мы вытаскивали на международный уровень спортсменов, которые в прошлом имели допинговый шлейф? Не буду называть имена и фамилии — все прекрасно знают, о ком я. Ситуацию нужно предупреждать. Мы этого не делаем, к сожалению.
Сейчас надо готовиться к непростому варианту развития событий. И пусть меня простят болельщики, которые собирались приехать на российский этап Кубка мира в следующем году, но сегодня главный вопрос в биатлоне — это не потеря такого турнира. Главное — попытаться сохранить команду, не допустить её исключения из соревнований, чтобы люди бегали и стреляли, а не были отстранены, как легкоатлеты и паралимпийцы. Надеюсь, что решение Международного союза биатлонистов будет взвешенным: не по всей сборной скопом, а в индивидуальном порядке.
— Вроде бы глава IBU Андерс Бессеберг ещё недавно симпатизировал России. Или нам просто хотелось верить в это?
— Я не думаю, что существует заговор против России в биатлоне. Слишком многое Бессеберга связывает с нашей страной. Но он попал в щекотливую ситуацию, находится под давлением того же ВАДА, и тут мало рассчитывать на добрую волю главы союза. Ещё есть несколько дней, хотя я считаю, что уже поздновато… .
Подробности.
Кто в списках.
Как сообщил Бессеберг, список из 31 фамилии россиян, подозреваемых в использовании допинга в 2011—2015 гг.., можно разделить на 3 группы биатлонистов:
те, которые не выступали на международных стартах;завершившие карьеру; действующие спортсмены (эта группа представляет самую серьёзную угрозу, но, по слухам, лидеров сборной среди них нет).
Какие могут быть санкции:
лишение России права принять турниры по биатлону;пересмотр итогов Олимпиады в Сочи (в биатлонной части);снятие всей сборной с сезона (тогда наши не поедут уже на январский этап Кубка мира);недопуск биатлонистов на Игры-2018 в Пхёнчхане.
Когда прозвучит вердикт.
Это произойдёт 22 декабря. Решение по чемпионату мира-2021 отложили до следующего года.
Что говорят соперники.
Мартен Фуркад, французский биатлонист, лидер сезона: «Я не хочу коллективной ответственности, хочу видеть ваших (российских. — Ред.) атлетов на Олимпиаде-2018. И даже при таком количестве допинговых дел я уверен, что большинство атлетов никогда ничего не употребляли».
— Вы раньше говорили, что ВАДА нужно трезвыми глазами посмотреть на сборную Норвегии по лыжным гонкам. Мол, там есть персонажи, заслуживающие анализа. По вашим ощущениям, мы увидим громкие допинг-разоблачения, касающиеся западного спорта?
— Ну что, нам станет легче, если Терезу Йохауг дисквалифицируют на 4 года (олимпийская чемпионка сдала положительный
Понятно, что политическая обстановка непростая, но во многом мы виноваты сами: слишком часто обманывали и не реагировали на сигналы извне. В этом смысле мы должны идти в ногу с мировым спортивным сообществом и прислушиваться к рекомендациям Международного олимпийского комитета и ВАДА независимо от того, хотелось бы нам этого или нет.
— Чемпионат мира по биатлону, подозреваемых в использовании допинга в 2011—2015 гг.., тоже под вопросом?
— Вы знаете, если вдруг мы лишимся права проведения чемпионата в Тюмени, то накажем прежде всего наших зарубежных друзей, партнёров, гостей. Таких потрясающих условий для проведения чемпионата нет больше нигде. И, скажем, тот же француз Фуркад является в России звездой большей, нежели во Франции. А у норвежцев львиная доля подписчиков в соцсетях — русские женщины, поклонницы.
— Каковы сегодня настроения в команде?
— Нормальные. Рабочие. Шипулин обратился к болельщикам и соперникам. («Пожалуйста, не бегите впереди паровоза, не судите до того момента, пока не будет доказана вина… Всё, что мы можем сейчас сделать, — это ждать. Никто не должен подвергаться осуждению только за то, что представляет свою страну и защищает честь своего флага», — написал Антон.) Повторюсь, мы можем сколько угодно сейчас растопыривать пальцы и рассказывать, что весь мир неправ. Но с такой позицией мы будем сидеть у своего разбитого корыта. А этого не хотелось бы. Поэтому нужен диалог.
Шипулин — № 1.
— Несмотря на всю эту историю с допингом, надо отдать должное нашим девушкам, которые наконец попали на пьедестал. Порадовались успеху Татьяны Акимовой на последнем этапе Кубка мира?
— Я, конечно, предполагал, что она может выступить на таком уровне. Но
— Да, но при этом биатлонисты в прошлом сезоне не смогли в принципе порадовать своих болельщиков на чемпионате мира — мы тогда впервые в новейшей истории остались без медалей.
— Это «дно» мы прошли. Смотрите, появляются звёздочки — Бабиков и Цветков (1-е и 2-е места на этапе Кубка мира в Эстерсунде. — Ред.), Елисеев.
— Шипулин —
— Шипулин — главное лицо российского спорта вообще. По данным ВЦИОМ, в начале этого года он был признан самым популярным спортсменом страны. А это ко многому обязывает. С таким грузом ответственности ему нужно не просто жить и работать, а побеждать. Убеждён, если всё будет нормально с командой и если Антон отбросит лишнее, перестанет заниматься самоедством, то ему достанется «золото» чемпионата мира.
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