СБР выступил с официальным заявлением перед заседанием рабочей группы IBU
Союз биатлонистов России (СБР) выступил с официальным заявлением в связи с публикацией информации о 31 российском биатлонисте, подозреваемом в применении допинга.
«На протяжении уже нескольких лет СБР последовательно проводит политику нулевой терпимости к допингу. Это подтверждается как абсолютной открытостью всех без исключения биатлонистов — членов сборных команд для контроля со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других аккредитованных организаций, так и активным взаимодействием СБР с этими организациями в области профилактики и пропаганды чистого спорта.
Решительно борясь с любыми попытками использовать запрещенные препараты, СБР за свой счет провел более 10 семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. От работы со сборными командами были отстранены все лица
Подтверждением непримиримой политики СБР в отношении допинга служит и сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию.
Нам не известны имена спортсменов из списка, который Международный союз биатлонистов (IBU) будет обсуждать в ближайший четверг, 22 декабря. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету
Ранее стало известно, что IBU получил данные о вине российских биатлонистов, не указанные в докладе Макларена. Ожидается, что специальная комиссия международной федерации вынесет свои рекомендации по российским биатлонистам 22 декабря.
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