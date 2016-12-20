СБР выступил с официальным заявлением перед заседанием рабочей группы IBU

«На протяжении уже нескольких лет СБР последовательно проводит политику нулевой терпимости к допингу. Это подтверждается как абсолютной открытостью всех без исключения биатлонистов — членов сборных команд для контроля со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и других аккредитованных организаций, так и активным взаимодействием СБР с этими организациями в области профилактики и пропаганды чистого спорта.

Решительно борясь с любыми попытками использовать запрещенные препараты, СБР за свой счет провел более 10 семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. От работы со сборными командами были отстранены все лица когда-либо попадавшие хотя бы под подозрение в причастности к непозволительным экспериментам. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены не внявшие строгим требованиям СБР.

Подтверждением непримиримой политики СБР в отношении допинга служит и сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию.

Нам не известны имена спортсменов из списка, который Международный союз биатлонистов (IBU) будет обсуждать в ближайший четверг, 22 декабря. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету когда-либо участвовавшему в мероприятиях под эгидой СБР. Допускаем, что большинство из этого списка — люди, уже уличенные в нарушении допинговых правил внутренним контролем РУСАДА и СБР и в настоящее время отбывающие (уже отбывшие) дисквалификацию или завершившие карьеру, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте СБР.

Ранее стало известно, что IBU получил данные о вине российских биатлонистов, не указанные в докладе Макларена. Ожидается, что специальная комиссия международной федерации вынесет свои рекомендации по российским биатлонистам 22 декабря.