Ландертингер: Пока вину россиян не докажут, продолжу их приветствовать
Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер рассказал о своём отношении к российским коллегам. Недавно президент IBU Андерс Бессеберг сообщил, что организация получила от ВАДА список с именами 31 российского биатлониста, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.
«Пока вину российских биатлонистов не докажут, я продолжу их приветствовать. Конечно же, я надеюсь, что все мои соперники чисты. Мне кажется странным, что
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