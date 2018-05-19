Минские «Цмокi» дважды обыграли «Борисфен» в финальной серии чемпионата Беларуси

В двух домашних поединках финальной серии за золото национального первенства подопечные Александра Крутикова без проблем переиграли могилевский «Борисфен», который впервые пробился в финал. В первой игре «драконы» выиграли с перевесом в 40 очков — 98:58, а сегодня победили со счетом 100:86. Для завоевания очередного золота минчанам осталось выиграть всего один поединок.

В серии за 3-е место баскетболистам «Гродно-93» также осталось одержать лишь одну викторию. Гродненская команда на своей площадке уже дважды переиграла витебский «Рубон» — 110:79 и 98:73.