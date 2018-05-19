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16:36 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» дважды обыграли «Борисфен» в финальной серии чемпионата Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» близки к десятому подряд титулу чемпионов Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В двух домашних поединках финальной серии за золото национального первенства подопечные Александра Крутикова без проблем переиграли могилевский «Борисфен», который впервые пробился в финал. В первой игре «драконы» выиграли с перевесом в 40 очков — 98:58, а сегодня победили со счетом 100:86. Для завоевания очередного золота минчанам осталось выиграть всего один поединок.

В серии за 3-е место баскетболистам «Гродно-93» также осталось одержать лишь одну викторию. Гродненская команда на своей площадке уже дважды переиграла витебский «Рубон» — 110:79 и 98:73.

В женском первенстве тоже доминируют «Цмокi», два раза победившие в решающей серии «Горизонт» — 75:63 и 73:47. Сегодня женская команда «драконов» может оформить свое второе кряду чемпионское звание.

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