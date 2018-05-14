Баскетболисткам «Цмокi-Мiнск» осталось одержать одну победу до звания чемпионок Беларуси

В первом домашнем поединке женская команда «драконов» выиграла со счетом 75:63, а во втором добилась еще более крупной победы — 73:47. Таким образом, «Цмокам» осталось одержать всего одну викторию для общей победы в «золотой» серии.

Последним может стать матч, который состоится 19 мая в спорткомплексе «Виталюр». Если баскетболисткам «Горизонта» удастся выиграть, то 20 мая соперницы встретятся вновь. В прошлом году в финальном противостоянии этих команд сильнее были «Цмокi».

В борьбе за бронзовые награды уверенно лидирует гродненская «Олимпия», которая на своей площадке дважды победила гомельских баскетболисток — 74:54 и 83:67. Третья игра серии до трех побед состоится 19 мая в Гомеле.