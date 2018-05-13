«Цмокі-Мінск» увеличили счет в серии с «Горизонтом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Прилучного и Муцениеце стал актером
Российскому фильму устроили овации за рубежом, аплодируя стоя
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Кьево
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Удинезе
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар1
Рубин1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак М0
Динамо М1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Амкар0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Норвегия
США
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Малага
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА2
Анжи1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
Локомотив М0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит6
СКА-Хабаровск0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа5
Тосно0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов1
Урал0
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Ворскла
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Верес
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Швейцария
Швеция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Германия
Финляндия
Футбол. Зарубежный
21:45
Леванте
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Наполи
Хоккей. НХЛ
14.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс4
Вегас Голден Найтс2
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
«Евровидение 2018»: победитель и самые яркие образы участников
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
14Последнее класико в карьере Иньесты завершилось вничью
15Российские хоккеисты разгромили сборную Беларуси
15:38 (мск), источник: Прессбол

«Цмокі-Мінск» увеличили счет в серии с «Горизонтом»

Во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу «Цмокі-Мінск» выиграли у «Горизонта» — 73:47.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу драконов.

Цмокі-Мінск — Горизонт — 73:47 (27:12, 8:11, 20:9, 18:15)

 Чемпионат Беларуси. 7-й тур. Борисов, Солигорск и Гродно (ОНЛАЙН)
НБА. Джеймс будет снова в финале, но ему нужен супергерой
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ
Домашние матчи «Зенита» посетили более миллиона болельщиков
Пятый элемент. Почему Гусев — наше усиление из НХЛ
СМИ: Головин перейдет в один из европейских клубов до начала ЧМ
5 проблем сборной России, которые могут помешать выиграть медали
«Спартак» и «Динамо» определись с составами на матч последнего тура РФПЛ
ЦСКА — «Анжи»: Витиньо и Чалов выйдут на поле с первых минут
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мягкая почва защитила Пизанскую башню от землетрясений
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Екатерина Климова считает себя плохой матерью Актриса призналась, что ее мучает совесть.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь