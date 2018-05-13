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«Цмокі-Мінск» увеличили счет в серии с «Горизонтом»
Во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу «Цмокі-Мінск» выиграли у «Горизонта» — 73:47.
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Во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу «Цмокі-Мінск» выиграли у «Горизонта» — 73:47.
Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу драконов.
Цмокі-Мінск — Горизонт — 73:47 (27:12, 8:11, 20:9, 18:15)