«Астана» обыграла «Калев» в матче ВТБ, «пробив» сотню очков

Столичный клуб выиграл три четверти, уступив лишь в заключительном отрезке игры. Однако преимущества, добытого командой Михаила Карпенко до четвертой десятиминутки, хватило для победы в матче.

Таким образом, «Астана» прервала пятиматчевую серию из поражений в Лиге. Наиболее результативным в составе коллектива из столицы Казахстана стал Малькольм Грант, записавший на свой счет 32 очка, Леонидас Каселакис набрал 17 очков, Энтони Клеммонс — 16, Ике Удано — 11, Анатолий Колесников — 7, Джастин Картер — 6, Ларри Гордон — 5, Александр Жигулин — 3, Рустам Ергали и Рустам Мурзагалиев — по 2, Дмитрий Гаврилов — 1.