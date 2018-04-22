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17:03 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» обыграла «Калев» в матче ВТБ, «пробив» сотню очков

«Астана» в очередном матче Единой Лиги ВТБ принимала эстонский «Калев», сообщает Sports.kz.

Столичный клуб выиграл три четверти, уступив лишь в заключительном отрезке игры. Однако преимущества, добытого командой Михаила Карпенко до четвертой десятиминутки, хватило для победы в матче.

Таким образом, «Астана» прервала пятиматчевую серию из поражений в Лиге. Наиболее результативным в составе коллектива из столицы Казахстана стал Малькольм Грант, записавший на свой счет 32 очка, Леонидас Каселакис набрал 17 очков, Энтони Клеммонс — 16, Ике Удано — 11, Анатолий Колесников — 7, Джастин Картер — 6, Ларри Гордон — 5, Александр Жигулин — 3, Рустам Ергали и Рустам Мурзагалиев — по 2, Дмитрий Гаврилов — 1.

30 апреля «Астана» проведет выездную встречу с рижским ВЭФ.

Единая лига ВТБ. 22-й тур.

«Астана — «Калев» 102:92 (24:16, 26:19, 28:25, 24:32).

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