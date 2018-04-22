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11:55 (мск), источник: Sports.kz

Наставник «Астаны» озвучил план на важнейший матч с «Калевом»

Главный тренер «Астаны» Михаил Карпенко прокомментировал ближайший матч столичной команды с эстонским «Калевом».

— В этом сезоне в Лиге ВТБ очень острая конкуренция в нижней части турнирной таблицы. «Калев», как и мы, не потерял шансы на плей-офф. Для обеих команд это одна из важнейших игр сезона. Последние два матча в лиге ВТБ «Калев» провел против команд первой тройки ЦСКА и «Зенита» и выглядел очень достойно. Как говорится: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Обескровленный травмами некоторых основных игроков «Калев» был вынужден играть ограниченной ротацией, и это вынудило их на протяжении всего игрового времени в этих двух матчах использовать зонную защиту. Сейчас так в современном баскетболе практически никто не играет. Как правило команды высокого уровня применяют более агрессивные системы защиты и «зону» используют лишь некоторый отрезок игры, чтобы сбить темп игры соперника или лишить каких-то тактических преимуществ. Видимо, и ЦСКА и «Зенит» оказались не вполне готовы играть все 40 минут против «зоны» и испытывали некоторые трудности. Мы учтем эти моменты и постараемся быть готовыми играть против любой системы защиты, которые применяет эстонский клуб. Что касается нападения нашего соперника, то это прежде всего большое количество снайперов, которые угрозой атаки с периметра хорошо растягивают защиту соперника. При таком количестве снайперов очень эффективным становится игра через «пикенрол». Мы должны решить эту проблему. И другая проблема -это игра один-на-один, так называемые «изоляции», в исполнении которых лидер «Калева» Айзея Бриско — один из лучших в лиге. Этот игрок способен «вскрыть» один-в-один любого защитника. Поэтому наша задача ограничить его владения с мячом и грамотно выстроить подстраховку. Игра с «Калевом» очень важна для нас, и поэтому нам очень необходима поддержка наших болельщиков, которые передают свою энергию игрокам на площадке. Вместе мы сильнее! — сказал Карпенко.

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