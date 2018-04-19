Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал шведского журналиста в эфире: Симоньян ответила за РФ
Что будет, если «закончились права»
Дочь Ивана Охлобыстина перепутали с его женой
СМИ: в России планируют ограничить права собственников жилья
Самое мощное современное оружие России (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:30
Леванте
Малага
Футбол. Зарубежный
22:30
Бетис
Лас-Пальмас
Хоккей. НХЛ
20.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
20.04
Коламбус Блю Джэкетс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Анахайм Дакс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш2
Нэшвилл Предаторз3
Все события
Депутат предложил наказывать беременных за табак и алкоголь
Директор школы в Башкирии знал о намерениях напавшего на одноклассников ученика
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Алла Пугачева удивила поклонников озорным селфи
Валерия с размахом отметила 50-летие
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Самое мощное современное оружие России (фото)
Новая российская ракета поражает воображение
Фоторепортажи
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
14На стадионе в Калининграде прошел первый тестовый матч
16:39 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В Корее запретили высоких баскетболистов

Корейская баскетбольная лига ввела новое правило со следующего сезона. Теперь в каждой команде может быть только один иностранец не выше 2 метров и только один иностранец не выше 1,86 метра.

Источник: РИА "Новости"

Глава лиги Ким Юн Иль считает, что игра команд выглядит скучно, потому что мяч все время отдается высоким игрокам, а такой запрет стимулирует клубы привлекать более скоростных и техничных баскетболистов.

От нового запрета пострадает лучший бомбардир корейской лиги Дэвид Саймон, чей рост 203 см. В этом сезоне американец набирал 25,6 очка за матч. Также лигу покинет Род Бенсон с ростом 206,7 см. Интересно, что еще одному американцу Чарльзу Роудсу разрешили остаться в Корее: его рост заново померили и выяснили, что он составляет не 200,1 см, а 199,2 см.

Новый запрет связан с тем, что популярность баскетбола в Корее падает. Посещаемость в среднем за матч за 4 года упала с 4,3 тысячи человек до 2,8 тысячи. ТВ-рейтинги Корейской баскетбольной лиги ниже волейбольных: 0,2−0,3% против 0,8−0,9%.

«Глушаков, выходи»
Роналду забил в 12-м матче подряд и повторил собственный рекорд
Рекорд Кросби помог «Питтсбургу» разгромить «Филадельфию» в КС
Россиянин поучаствовал в массовой драке в матче Кубка Стэнли
Россия сыграет со Швецией на чешском этапе Евротура
Нурмагомедов: Ведем переговоры с Макгрегором, будем «его ломать»
Гендиректор «Тосно»: Будем искать средства на еврокубки
Новости
Авто
Путин назвал топливо будущего (и это не электричество) Президент России поставил точку в споре, какое топливо приоритетнее для России – и это не новомодное электричество
Кино
Бузова на руках у Киркорова: как прошел гала-ужин премии Муз-ТВ В Москве состоялось ежегодное мероприятие, посвященное предстоящему музыкальному событию
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
Дочки Веры Брежневой, Славы: с кем встречаются дети российских знаменитостей Кого выбирают дети российских знаменитостей и что мы знаем об их избранниках.
Дети
52-летний Егор Кончаловский впервые показал лицо сына Год назад режиссер второй раз стал отцом.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь