В Корее запретили высоких баскетболистов

Источник: РИА "Новости"

Глава лиги Ким Юн Иль считает, что игра команд выглядит скучно, потому что мяч все время отдается высоким игрокам, а такой запрет стимулирует клубы привлекать более скоростных и техничных баскетболистов.

От нового запрета пострадает лучший бомбардир корейской лиги Дэвид Саймон, чей рост 203 см. В этом сезоне американец набирал 25,6 очка за матч. Также лигу покинет Род Бенсон с ростом 206,7 см. Интересно, что еще одному американцу Чарльзу Роудсу разрешили остаться в Корее: его рост заново померили и выяснили, что он составляет не 200,1 см, а 199,2 см.