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17:54 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокi» уступили «Автодору» в гостевом матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок в Саратове подопечные Александра Крутикова начали неплохо и после первой половины проигрывали всего 3 очка — 50:53. Вернувшись с большого перерыва, хозяева заиграли гораздо сильнее, и в итоге чемпионы Беларуси проиграли со счетом 82:104 (23:29, 27:24, 14:25, 18:26). Самым результативным в составе минских «драконов» стал Девон Саддлер, в активе которого 22 очка.

В 21-м проведенном поединке минчане одержали 7 побед и продолжают борьбу за выход в плей-офф, куда по итогам регулярного сезона попадут 8 команд из 13 участвующих в «банковском» турнире.

До финиша «регулярки» минским «Цмокам» осталось провести 3 встречи: 29 апреля в Красноярске против «Енисея», 5 мая в Минске с рижским ВЭФом, 12 мая в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом».

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