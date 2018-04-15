Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли «Автодору» в Единой лиге ВТБ

Сегодняшний поединок в Саратове подопечные Александра Крутикова начали неплохо и после первой половины проигрывали всего 3 очка — 50:53. Вернувшись с большого перерыва, хозяева заиграли гораздо сильнее, и в итоге чемпионы Беларуси проиграли со счетом 82:104 (23:29, 27:24, 14:25, 18:26). Самым результативным в составе минских «драконов» стал Девон Саддлер, в активе которого 22 очка.

В 21-м проведенном поединке минчане одержали 7 побед и продолжают борьбу за выход в плей-офф, куда по итогам регулярного сезона попадут 8 команд из 13 участвующих в «банковском» турнире.