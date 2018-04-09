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Игрок НБА съел попкорн болельщика во время матча
Центровой «Голден Стэйт» Джавейл Макги развлек публику во время матча с «Финиксом».
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Центровой «Голден Стэйт» Джавейл Макги развлек публику во время матча с «Финиксом».
Баскетболист не смог забрать подбор на щите и, потеряв равновесие, оказался за пределами площадки. Увидев болельщика с попкорном, Макги запустил руку к нему в кулек и взял себе немного еды.
«Голден Стэйт» победил в этом матче 117:100, Магки набрал 11 очков и сделал 4 подбора за 9 минут.