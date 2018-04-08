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«Астана» проиграла «Енисею» в матче Единой Лиги ВТБ
«Астана» в Красноярске уступила местному «Енисею» в очередном матче Единой Лиги ВТБ, сообщает Sports.kz.
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«Астана» в Красноярске уступила местному «Енисею» в очередном матче Единой Лиги ВТБ, сообщает Sports.kz.
Встреча завершилась победой «Енисея» — 90:76 (21:18, 29:24, 24:15, 16:19). Самым результативным на площадке в составе «Астаны» был Ике Удано — 17 очков. После этого поражения казахстанская команда опустилась на предпоследнее, 12-е место в турнирной таблице — у нее в активе