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15:24 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» проиграла «Енисею» в матче Единой Лиги ВТБ

«Астана» в Красноярске уступила местному «Енисею» в очередном матче Единой Лиги ВТБ, сообщает Sports.kz.

Встреча завершилась победой «Енисея» — 90:76 (21:18, 29:24, 24:15, 16:19). Самым результативным на площадке в составе «Астаны» был Ике Удано — 17 очков. После этого поражения казахстанская команда опустилась на предпоследнее, 12-е место в турнирной таблице — у нее в активе по-прежнему 6 побед при 14 поражениях. Тем не менее, даже такое положение пока не лишает «Астану» шансов на плей-офф (выходят восемь лучших команд). Ей осталось провести матчи с УНИКСом (в гостях), «Калевом» (дома), «ВЭФ Рига» (в гостях) и «Автодором» (дома).

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