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18:14 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

«Вилланова» выиграла чемпионат NCAA во второй раз за 3 года

В финале студенческого чемпионата США «Вилланова» победила «Мичиган».

Лучшим игроком «Финала четырех» назван Донте Дивинченсо, который набрал 31 очко, выйдя в решающем матче со скамейки запасных.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вилланова» выиграла второй титул за три года. Для «Мичигана» это 7-й финал в чемпионате NCAA, единственную победу он одержал в 1989-м.

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