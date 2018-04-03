Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника.
«Вилланова» выиграла чемпионат NCAA во второй раз за 3 года
В финале студенческого чемпионата США «Вилланова» победила «Мичиган».
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В финале студенческого чемпионата США «Вилланова» победила «Мичиган».
Лучшим игроком «Финала четырех» назван Донте Дивинченсо, который набрал 31 очко, выйдя в решающем матче со скамейки запасных.
«Вилланова» выиграла второй титул за три года. Для «Мичигана» это 7-й финал в чемпионате NCAA, единственную победу он одержал в 1989-м.