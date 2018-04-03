«Вилланова» выиграла чемпионат NCAA во второй раз за 3 года

Лучшим игроком «Финала четырех» назван Донте Дивинченсо, который набрал 31 очко, выйдя в решающем матче со скамейки запасных.

«Вилланова» выиграла второй титул за три года. Для «Мичигана» это 7-й финал в чемпионате NCAA, единственную победу он одержал в 1989-м.