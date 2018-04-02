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«Астана» с разницей в одно очко уступила в матче Единой Лиги ВТБ
Команда потерпела поражение от «Локомотива».
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Команда потерпела поражение от «Локомотива».
Баскетболисты «Астаны» потерпели поражение с разницей в одно очко от краснодарского клуба «Локомотив — Кубань’в матче Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 79:78 (19:12, 19:18, 24:18, 17:30) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал Джастин Картер, набравший 26 очков.
Следующий матч «Астана» проведет 8 апреля на выезде против «Енисея».